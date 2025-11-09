Hlásia prvé obete: Tajfún Fung-wong spôsobil povodne a zrútenie mosta, krajinu zachvátil chaos

Supertajfún Fung-wong, ktorý v nedeľu zasiahol východné pobrežie Filipín, si už vyžiadal dve obete na životoch. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.
Najvyšší, piaty stupeň pohotovosti bol vyhlásený pre juhovýchodné a stredné oblasti krajiny, vrátane provincií Catanduanes, Camarines Sur a Aurora, zatiaľ čo pre metropolitnú oblasť Manily a okolité provincie platí tretí stupeň.
Tajfún si vyžiadal dve obete
Národná agentúra pre riadenie katastrof uviedla, že podľa meteorologického úradu došlo k jednému z úmrtí v dôsledku utopenia pri lokálnych prívalových povodniach v meste Viga v provincii Catanduanes. Agentúra ďalej informovala aj o smrti 54-ročnej ženy v meste Catbalogan v provincii Samar, kde sa zrútil provizórny drevený most, na ktorom sa v tom čase nachádzala.
Viac než milión ľudí muselo opustiť svoje domovy
Zástupca riaditeľa národného úradu civilnej obrany Bernardo Rafaelito Alejandro uviedol, že svoje domovy muselo opustiť vyše 1,17 milióna ľudí vo východných, stredných a severných provinciách, vrátane hlavného mesta Manila. „Opätovne vyzývame verejnosť, aby sa pripravila, dodržiavala varovania a prijala preventívne opatrenia,“ povedal Alejandro. „Žiadame všetkých, aby spolupracovali, ale zachovali pokoj,“ dodal.
WATCH: Gusty winds and strong waves along Imelda Boulevard in Virac, Catanduanes on Sunday (Nov. 9, 2025) morning, as Super Typhoon #UwanPH (international name Fung-wong) approaches the province.
Catanduanes is now under Signal No. 5 | Video courtesy of Edson Casarino pic.twitter.com/3i80df1Cob
— Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025
Meteorologický úrad varoval, že „počas najbližších 48 hodín existuje vysoké riziko život ohrozujúcich a ničivých prílivových vĺn presahujúcich 3 metre“.
Krajina sa ešte nespamätala z predchádzajúceho tajfúnu
Filipíny sa stále spamätávajú z tajfúnu Kalmaegi, ktorý si pred necelým týždňom vyžiadal 224 obetí na Filipínach a päť vo Vietname. Kalmaegi sa prehnal strednou časťou krajiny v utorok s nárazovým vetrom dosahujúcim 165 kilometrov za hodinu. Najväčšiu hrozbu však predstavovali silné dažde, ktoré spôsobili rozsiahle a ničivé povodne.
Floods Hits Polangui, Albay, Philippines
Mud-colored floodwaters swept through Barangay Centro Oriental, Polangui, Albay, Philippines, after a damaged dike gave way during Typhoon Fung-Wong (#UwanPH).
Courtesy: Jenzel Nerie Salceda – Barrios pic.twitter.com/cc9YuIW9Jb
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025
Vedci varujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlejšie zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.
