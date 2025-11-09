Hlásia prvé obete: Tajfún Fung-wong spôsobil povodne a zrútenie mosta, krajinu zachvátil chaos

Svoje domovy muselo opustiť vyše 1,17 milióna ľudí vo východných, stredných a severných provinciách.

Supertajfún Fung-wong, ktorý v nedeľu zasiahol východné pobrežie Filipín, si už vyžiadal dve obete na životoch. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

Najvyšší, piaty stupeň pohotovosti bol vyhlásený pre juhovýchodné a stredné oblasti krajiny, vrátane provincií Catanduanes, Camarines Sur a Aurora, zatiaľ čo pre metropolitnú oblasť Manily a okolité provincie platí tretí stupeň.

Tajfún si vyžiadal dve obete

Národná agentúra pre riadenie katastrof uviedla, že podľa meteorologického úradu došlo k jednému z úmrtí v dôsledku utopenia pri lokálnych prívalových povodniach v meste Viga v provincii Catanduanes. Agentúra ďalej informovala aj o smrti 54-ročnej ženy v meste Catbalogan v provincii Samar, kde sa zrútil provizórny drevený most, na ktorom sa v tom čase nachádzala.

Viac než milión ľudí muselo opustiť svoje domovy

Zástupca riaditeľa národného úradu civilnej obrany Bernardo Rafaelito Alejandro uviedol, že svoje domovy muselo opustiť vyše 1,17 milióna ľudí vo východných, stredných a severných provinciách, vrátane hlavného mesta Manila. „Opätovne vyzývame verejnosť, aby sa pripravila, dodržiavala varovania a prijala preventívne opatrenia,“ povedal Alejandro. „Žiadame všetkých, aby spolupracovali, ale zachovali pokoj,“ dodal.

Meteorologický úrad varoval, že „počas najbližších 48 hodín existuje vysoké riziko život ohrozujúcich a ničivých prílivových vĺn presahujúcich 3 metre“.

Krajina sa ešte nespamätala z predchádzajúceho tajfúnu

Filipíny sa stále spamätávajú z tajfúnu Kalmaegi, ktorý si pred necelým týždňom vyžiadal 224 obetí na Filipínach a päť vo Vietname. Kalmaegi sa prehnal strednou časťou krajiny v utorok s nárazovým vetrom dosahujúcim 165 kilometrov za hodinu. Najväčšiu hrozbu však predstavovali silné dažde, ktoré spôsobili rozsiahle a ničivé povodne.

Vedci varujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlejšie zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.

