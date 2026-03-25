Herečka z Dunaja odhalila zábery zo zákulisia natáčania posledných častí: Pozrite si ich v predstihu

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Ponúkla pohľad do zákulisia, ktoré diváci bežne nevidia.

Televízne seriály si získavajú divákov nielen silnými príbehmi, ale aj autentickými postavami, ktoré im dávajú život. Preto si zamilovali Dunaj, k vašim službám. Okrem dramatických dejových línií zaujíma fanúšikov aj samotné zákulisie natáčania – to, čo sa odohráva mimo kamier, často odhaľuje úplne inú, ľudskejšiu stránku hercov a celého tímu.

Barbora Chlebcová v seriáli stvárňuje postavu Terezy Holubcovej, ktorá patrí medzi výrazné postavy príbehu. Jej herecký výkon si získal pozornosť divákov, no tentoraz nezaujala len svojou rolou, ale aj tým, že sa rozhodla podeliť o vzácne momenty zo zákulisia natáčania. Bežný divák netuší, ako to vyzerá na pľaci a aká tam panuje atmosféra. Herečka im to priblížila na sociálnej sieti a rozhodla sa nechať ich nazrieť tam, kde majú prístup len herci, štáb a iní ľudia, ktorí spolupracujú na seriáli.

Ako vyzerá práca mimo kamier?

Fanúšikovia sa zrejme potešia. Môžu sa totiž pozrieť na prostredie, ktoré bežne zostáva skryté, a ukázať tak, ako vyzerá práca na jednom z najobľúbenejších televíznych seriálov. Zverejnené zábery ukazujú, že natáčanie seriálu je dynamické, plné pohybu, príprav a sústredenia. Vo videu, ktoré Barbora Chlebcová publikovala v príbehu na Facebooku, je vidieť okrem nej aj Filipa Tůmu ako Antona Holubca a taktiež Nelu Pociskovú v role Adely Brunovskej, ktorá sa prechádzala hore-dole, ako keby si opakovala text.

Okrem toho je vidieť niečo, čo diváci v seriáli nevidia a z čoho si herečka vystrelila. „Dotáčame posledné časti, ktoré vy uvidíte v júni. Všimnite si, prosím, že už v roku 1945 mali Kučerovci na strope klímu. A o tom sa nikde nehovorí,“ zasmiala sa Barbora a napísala v príbehu. Nasledoval záber na Filipa Tůmu, ako leží na sedačke s mobilom v ruke. „Točili sme do noci. Antona to dosť zmohlo. Ale všimnite si, že v 45 boli okrem klímy aj mobily,“ uviedla k fotografii.

Natáčanie vie byť náročné a často končí v čase, ktorý je pre mnohých na prácu nepredstaviteľný. Herci sú však na to zvyknutí a rátajú s tým. „Do postele sme sa dostali až okolo polnoci. Ale najprv sme si ju museli upratať. Vám čo bežne zavadzia v posteli?“ poznamenala k poslednému záberu, ktorý zachytáva historické zbrane na posteli. Takéto momenty približujú realitu hereckej práce, ktorá si vyžaduje nielen talent, ale aj trpezlivosť, disciplínu a profesionalitu.

Herci v inom svetle

Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
