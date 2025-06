Herec z Dunaja, k vašim službám prezradil, ako sa dostal do seriálu. Umeleckú školu nečakajte, bolo to oveľa ľahšie

Nevyštudoval herectvo, a napriek tomu ho vidieť v jednom seriálovom projekte za druhým. Nová vychádzajúca hviezda si plní svoj sen a venuje sa tomu, po čom vždy túžil a čo ho veľmi baví. Hoci jeho meno nie je zatiaľ príliš známe, skalní televízni diváci Dunaja, k vašim službám a Sľubu by hneď vedeli, o kom je reč. Sympatický umelec je dôkazom toho, že cesta, ktorá vedie pred kamery, vôbec nemusí byť dlhá. Ako sám naznačil, čudoval sa, aké mal šťastie, a že seriál zo sveta za výkladom prvého obchodného domu na Slovensku za krutých čias, a taktiež jeho rola, bola jeho vysnívaná.

Začínal ako internetový komik, ktorý natáčal vtipné videá a dotiahol to až na pľac. Kým mnohí iní drali lavice a učili sa niekoľko rokov herecké remeslo, kým dostali nejakú rolu, Tomáš Sitkey to mal o niečo jednoduchšie. Mal však rovnaké pohnútky ako ostatní, chcel ísť na VŠMU, a tak sa na popud jednej herečky, ktorá ho videla na stužkovej vystupovať v programe, prihlásil na prijímačky, ako uviedol v rozhovore so Sajfom vo FUN rádiu.

Jeho talent si všimlo vedenie

Bohužiaľ, vypadol v treťom kole pohovorov, takže sa mohlo zdať, že sa jeho sen o herectve rozpadol ako domček z kariet. Dostal však ďalšiu šancu, ktorej sa chopil, a ktorá mu otvorila dvere do seriálu Dunaj, k vašim službám, kde si zahral tajného policajta Kristiána. Bol to však len začiatok.

„Išiel som do databázy hercov na kasting do Televízie Markíza a dostal som 2-3 malé roličky, ktoré som si zahral a potom som išiel na kamerové skúšky do jednej takej šou Možné je všetko. Ide o šou, kde sú celebrity, herci a známi ľudia, ktorí robia rôzne úlohy, ktoré im dá Dano Dangl, je to niečo ako Partička, ale technicky náročnejšie,“ začal Tomáš.

Nádejný herec bol pozvaný do spomínanej šou, kde mal robiť to isté, pričom išlo o kamerové skúšky, takže sa to nevysielalo. „A ja som tam prišiel, spravil som nejakú „improvizačku“ a akurát tam sedel niekto z vedenia. A za toto som rád, že v podstate vďaka môjmu divadelnému vystúpeniu, si ma niekto všimol a na základe toho vyhodnotil, že tohto chcel, aby sa obsadil sem…“ pokračoval.

