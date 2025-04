Helene Vondráčkovej sa podarila zaujímavá vec, o ktorej takmer nikto nevie. Čo má spoločné so skupinou ABBA?

Neexistuje snáď slávnejšej speváčky v Česku i na Slovensku, akou je práve ona. Dlouhú noc si pospevujú takmer všetky generácie, pričom ide o jednu z najhranejších pesničiek, ktorú možno počuť na mnohých diskotékach až doteraz. Ale ani vyše 60 rokov na hudobnej scéne nie je pre umelkyňu príliš veľa na to, aby s kariérou sekla. Práve naopak. Zdá sa, akoby sa len rozbiehala. Fanúšikov na sociálnej sieti zaplavuje novinkami nielen zo svojho pracovného života, takže sú pochopiteľne vo vytržení.

Momentálne prebieha jej výstava, ktorá mapuje dlhé roky v speváckej i hereckej brandži, minulý rok dokonca natočila dlhoočakávaný videoklip k legendárnej piesni Dlouhá noc a chystá koncerty. Helena Vondráčková je vo svojich 77 rokoch pracovne aktívna viac než kedykoľvek predtým. Dosiahla u nás nevídaný úspech, rovnako ako jedna z najznámejších hudobných kapiel ABBA, hoci u nej je to sláva svetového rázu. Obe hviezdy však spája jedna vec, ako prezradila speváčka Šarmu.

S čím sa môže pochváliť?

Švédsku hudobnú skupinu miluje a zároveň obdivuje aj česká speváčka. No pri tomto sa spojitosť medzi nimi ani zďaleka nekončí. Medzi kapelou a našou hviezdou existuje tajná väzba, ku ktorej došlo už pred takmer 40 rokmi. Nadšenci skupiny ABBA dobre poznajú jednu z ich piesní The Winner Takes It All, ktorá sa dodnes hráva v rádiách. Možno si niektorí tiež spomenú na populárnu českú verziu A ty se ptáš co já, ktorú zase naspievala Helena Vondráčková.

Je úplne normálne, ak sa speváci rozhodnú prevziať nejaký song od známej skupiny a prespievajú ho po svojom. V prípade českej speváčky to bolo podobne, no v niečom to bolo predsa len iné. „Tá pieseň je jednak honosná, jednak nádherná a známa a je to môj veľký hit. Teda prevzatý od skupiny ABBA,“ prezradila Helena a zároveň doplnila jednu zaujímavú informáciu, o ktorej takmer nikto nemal ani tušenie.

„Možno to neviete, ale ešte predtým, ako sa kapela ABBA stala svetoznámou, ja som túto pieseň spievala ako prvá a dostala som od nich povolenie spievať ju s českým textom. Takže, keď vznikol muzikál Mamma Mia!, tak ja som ju spievala s mojím pôvodným textom zo 70. rokov,“ povedala nadšene speváčka, ktorej hit otextoval Zdeněk Borovec. „A myslím si, že je to skutočne umelecké dielo a ja som šťastná, že ho robil práve on,“ poznamenala.

Speváčke sa tak podarilo niečo, o čom môžu iní umelci zatiaľ len snívať. A hoci sa teší z tohto úspechu, samotných členov skupiny ABBA doteraz osobne nestretla. „Samozrejme, že by mi bolo cťou, ak by sa to ešte niekedy stalo,“ dodala nadšene.