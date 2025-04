Pre Adelu a Viktora už nastal veľký moment. Svojmu Maxíkovi oznámili zdrvujúcu správu, mnohí rodičia na to nemajú odvahu

Moderátorkin adoptívny synček rastie ako z vody, tento rok už oslávi 3 roky. Hoci je na svete len pár mesiacov, ide o veľmi múdreho a pozorného chlapca, ktorý spoznáva okolitý svet a čoraz viac sa pýta na rôzne veci. Kapitánka súťažného tímu v relácii Milujem Slovenko a jej manžel si veľmi dobre uvedomujú, že nastane chvíľa, keď budú musieť Maxíkovi vysvetliť, odkiaľ vlastne je a aké sú jeho korene. Zdá sa však, že sa už o to začal zaujímať.

Chlapčekovi sa nemohlo stať nič lepšie, než sa ocitnúť v rodine Vinczeovcov, u ktorých má strechu nad hlavou a bezpečný domov. Adela a Viktor si nevedia Maxíka vynachváliť, malý chlapček sa čoraz viac prejavuje, aj preto sa pri ňom neraz poriadne zabavia, ako tomu bolo napríklad pred sviatkami, keď vyslovil nezvyčajné prianie na Vianoce. Rodinka si nažíva v bratislavskom Líščom údolí, kde bývajú i starí rodičia z maminej strany, ako uviedol Šarm. Maxík si už na nich zvykol a má ich veľmi rád, takže v prípade potreby sa oňho postarajú.

Zaujíma sa o svoj pôvod

Čím ďalej, tým viac sa jeho zvedavé ústočká pýtajú na otázky zo života, no údajne padla reč už aj na jeho pôvod. Je pochopiteľné, že sa to dalo čakať, napokon, Vinczeovci mali od začiatku jasno v tom, že nič pred ním nebudú tajiť. Týka sa to aj jeho koreňov, ktoré sa už stali jednou z tém medzi ním a jeho rodičmi. Zdá sa, že obaja známi moderátori sú féroví a nič nechcú pred Maxíkom zamlčať.

Malý chlapček, ktorý sa v decembri 2022 stal súčasťou rodiny, už dokonca toho vie o svojom krátkom živote veľmi veľa. Je zvedavý a jeho rodičia zase úprimní. “Maxík je skvelý a je to partner do debaty, aj do všetkého. Otázky kladie len doplňujúce, lebo svoj príbeh dokonale pozná,“ priznala moderátorka tolkšou Trochu inak portálu Šarm.

Dokonca vie, kto všetko sa oňho staral. „Rád počúva príbeh o tom, koľko ľudí sa oňho s láskou staralo hneď od narodenia, ako ho chodili dobrovoľníčky z Návratu do nemocnice mojkať a kŕmiť a nosiť na rukách, ako sa oňho starala s láskou profimama a ako sme sa doňho na prvý pohľad zamilovali,” pokračovala Adela, ktorá pred Maxíkom nič neskrýva a nechodí okolo horúcej kaše.

Vyzerá to tak, že má Maxík po svojom boku rodičov, ktorí síce nie sú jeho biologickí, no zahŕňajú ho láskou, maximálnou pozornosťou a pravdovravnosťou, čo je najviac.