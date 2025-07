Mali krásny a silný vzťah: Spisovateľka Hana Lasicová si zaspomínala na posledný večer s otcom Milanom Lasicom

Sú chvíle, ktoré sa navonok zdajú úplne obyčajné, ale v skutočnosti v nás zanechajú stopu na celý život. Strata blízkeho človeka, najmä rodiča, je niečo, čo mnohí z nás zažili, a práve v takých momentoch si naplno uvedomíme, aké dôležité sú naše vzťahy.

Spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová sa o jeden takýto moment podelila na svojom Instagrame. Otvorene napísala o tom, ako ju zasiahla smrť jej otca. Hoci bolesť zo straty stále cíti, zároveň verí, že vzťah s blízkym človekom nekončí jeho odchodom. Spomienky, myšlienky či vnútorné rozhovory s ním pretrvávajú aj ďalej – ticho, ale intenzívne.

Na ten večer nikdy nezabudne

„Nikdy nezabudnem na ten večer. Už párkrát sme to čakali, ale nakoniec je to vždy šok,“ napísala Lasicová, keď sa podelila o svoje pocity. Najviac ju bolí vedomie, že si už nikdy nesadne so svojím otcom k spoločnému obedu, k takému jednoduchému, no pre ňu vzácnemu momentu. Našla si však útechu v myšlienke, že láska nemusí byť podmienená fyzickou prítomnosťou: „Keď niekoho dobre poznáme, tak tu ani nemusí byť, aby sme sa s ním pozhovárali.“

Súcitne myslela aj na ľudí, ktorí, rovnako ako ona, už nemôžu len tak zavolať svojim rodičom: „Myslím dnes na všetkých vás, ktorí už nemôžete zdvihnúť telefón a zavolať rodičom… Len tak, že ako sa máte a čo robíte.“ Spomína si aj na posledné slová, ktoré od otca dostala. „Otcova posledná správa bola… Idem do divadla a mám sa dobre.“

