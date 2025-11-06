Hana Lasicová ukázala, čo v ich rodine znamená skutočná ženská podpora. Takto jej pomáha mama Magda Vášáryová

Rodinné vzťahy sú miestom, kde sa mieša láska, pomoc aj množstvo malých, každodenných gest. Niekedy stačí úplne obyčajná chvíľa, napríklad mama, ktorá s pokojom žehlí blúzku, aby nám pripomenula, čo je v živote naozaj dôležité.
V týchto dňoch sa o jeden taký moment podelila spisovateľka a scenáristka Hana Lasicová, ktorá na svojom Instagrame zverejnila video s mamou, herečkou a diplomatkou Magdou Vášáryovou. Krátky záber, na ktorom jej mama so sústredením žehlí blúzku, si rýchlo získal pozornosť fanúšikov. Nie preto, že by ukazoval niečo výnimočné, ale práve naopak, pretože v obyčajnosti zachytáva silu rodinnej blízkosti.
Pomoc ako prejav lásky
Herečka a spisovateľka Hana Lasicová sa podelila o milý moment zo svojho každodenného života. Zachytila svoju mamu Magdu Vášáryovú, ako jej s pokojom a starostlivosťou žehlí blúzku a k záberu napísala pár slov plných vďaky a rodinnej nehy. „V našej rodine, kde je veľa žien, si navzájom pomáhame, ako sa dá. Naša prvá otázka, keď prídeme k mame alebo ona k nám, je: Ako ti môžem pomôcť? Úprimne, neviem, čo by som si počala bez mamy a sestry. Hlavne, keď máme malé deti.“
V niekoľkých vetách tak vystihla prirodzenú spolupatričnosť, ktorá medzi nimi panuje. Nechýba ani úprimnosť a nadhľad, s ktorým rodina pristupuje k životu. „Všetko sa to nezaobíde bez rôznych nápomocných poznámok a dobre mienených rád na oboch stranách. Aj ja mám množstvo úžasných nápadov, ako by mama mala doma robiť veci! Našťastie, všetci máme zmysel pre humor a nadhľad. A hlavne, máme sa radi.“
