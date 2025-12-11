Hackeri prenikli do ruského systému pre vojenské odvody a narušili ho: „Nebude môcť posielať ľudí zabíjať a umierať“

Hackeri prenikli do ruského digitálneho systému pre vojenské odvody a narušili ho. Vo štvrtok to uviedol šéf organizácie s názvom „Idite Lesom“, ktorá pomáha vojakom pri dezercii alebo odvedencom pri úteku z krajiny. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
„Počas nasledujúcich mesiacov systém (30 miliónov účtov!) nebude môcť posielať ľudí zabíjať a umierať,“ napísal šéf spomínanej organizácie Grigorij Sverdlin na facebooku. Uviedol, že jeho skupina dostala od hackerov rozsiahly súbor dokumentov spoločnosti Micord, vývojára a digitálnych riešení vrátane zdrojového kódu, technickej dokumentácie a internej komunikácie. Webová stránka spoločnosti Micord vo štvrtok uvádzala, že prebieha „technická údržba“.
Exilová investigatívna agentúra IStories získala od „Idite Lesom“ dokumenty o úniku a oslovila riaditeľa spoločnosti Micord. „Počúvajte, môže sa to stať každému. Mnohí sú práve teraz napádaní,“ povedal Ramil Gabdrahmanov. Odmietol potvrdiť prácu spoločnosti Micord na vojenskej registračnej databáze s tým, že „pracujeme na mnohých rôznych projektoch“.
iStories uviedla, že dokázala nezávisle overiť zapojenie spoločnosti Micord do digitálnej databázy. Niektorí používatelia v Rusku Sverdlinovi povedali, že stále majú prístup k webovej stránke databázy, hoci nebolo bezprostredne jasné, či sa to týka aj elektronických predvolaní. „Idite Lesom“ pomáha ruským mužom vyhnúť sa mobilizácii, vojakom dezertovať alebo sa bezpečne vzdať Ukrajine, a tiež pri úteku z krajiny alebo armády, dodáva portál.
Rusko tvrdí, že útoky boli úspešne odrazené
„Register bol opakovane vystavený hackerským útokom. Všetky boli úspešne odrazené,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany a dodalo, že pokusy o narušenie registra „nedosiahli svoje ciele“. Centralizovaný digitálny register mužov vo veku od 18 do 30 rokov je súčasťou revízie neefektívneho papierového systému armády, píše portál Moscow Times. Má umožniť vydávať predvolania do armády online, čím sa eliminuje požiadavka osobného doručenia.
Očakávalo sa, že jesenný vojenský odvod v roku 2025 bude zahŕňať digitálny systém v štyroch regiónoch vrátane Moskvy od 1. októbra do 31. decembra. Sverdlin vo štvrtok uviedol, že online systém po plánovanom spustení v novembri 2024 čelil viacerým oneskoreniam a stále nie je plne funkčný. Potom sa majú automaticky obmedziť práva odvedencov vrátane automatického zákazu cestovať, ak sa nedostavia na povinnú vojenskú službu. Prezident Vladimir Putin nariadil vytvorenie jednotnej databázy vojenských odvodov v roku 2022 po tom, ako „čiastočná“ mobilizácia približne 300 000 záložníkov odhalila nedostatky v nábore armády a viedla k rozsiahlemu exodu mužov v odvodovom veku z Ruska.
