Habera ostro skritizoval Fica: Chodí sa pchať do zadku človeku, ktorý bombarduje našich susedov. Od ľudí dostal takúto reakciu

Pavol Habera počas koncertu prehovoril o vojne na Ukrajine aj o postoji premiéra Roberta Fica, čo v sále okamžite vyvolalo silnú odozvu. Väčšina publika jeho slová privítala potleskom, no našli sa aj takí, ktorí nesúhlasili.
Úsek z koncertu zverejnila na svojom instagramovom profile stránka MyslienkyPolitikov.
Kritikou nešetril
Spevák najskôr kritizoval premiérovo konanie a jeho vzťah k Rusku. „Dnes je to človek, ktorý stojí v čele nášho štátu. A teraz sa teší z toho, že… vlastne nie, on sa z toho ani neteší, ale chodí sa klaňať človeku, ktorý bombarduje našich susedov. A teraz som ho videl, keď vyšiel ten, neviem, dvadsaťkoľkobodový návrh, ktorý tam Američania predložili ako mierový plán. Že im, skrátka, Ukrajinci nechajú územie Rusom a takéto záležitosti, jednoducho.“
Následne prešiel k tomu, prečo je podľa neho neprijateľné, aby krajina pod tlakom odovzdávala svoje územie agresorovi.
„Nie je to správne, aby sme len tak odsúdili väčší národ a súhlasili s tým, že nechá svoje územie agresorovi. Keby sa to stalo nám, čo by ste robili? Povedzte. Bolo by to nesprávne a nespravodlivé. Tak, ďakujem.“ Potlesk v sále prevažoval nad nesúhlasnými reakciami, ktoré zazneli len sporadicky. Habera napokon pripomenul, že sloboda slova dáva priestor na potlesk aj nesúhlas.
Habera v minulosti kritizoval aj ministerku Šimkovičovú
Spevák sa spoločenským témam venoval aj v minulosti. Pred časom reagoval aj na rozhodnutie ministerky Martiny Šimkovičovej, ktorá obnovila kultúrnu spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom. Habera vtedy na sociálnej sieti napísal ironický odkaz: „Pani ministerka, nemohli by ste tam ešte pridať, prosím, Severnú Kóreu? Ďakujeeem!“ Jeho komentár sprevádzali podobne rozdelené reakcie, aké vyvolalo aj jeho najnovšie vystúpenie.
