Habera ostro skritizoval Fica: Chodí sa pchať do zadku človeku, ktorý bombarduje našich susedov. Od ľudí dostal takúto reakciu

Foto: SMER- SSD/TASR

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Pavol Habera na koncerte ostro prehovoril o premiérovi Ficovi a vojne na Ukrajine.

Pavol Habera počas koncertu prehovoril o vojne na Ukrajine aj o postoji premiéra Roberta Fica, čo v sále okamžite vyvolalo silnú odozvu. Väčšina publika jeho slová privítala potleskom, no našli sa aj takí, ktorí nesúhlasili.

Úsek z koncertu zverejnila na svojom instagramovom profile stránka MyslienkyPolitikov.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin povedal, kedy ukončí vojnu na Ukrajine: Myslí si, že jeho armáda je nezastaviteľná, toto je jeho podmienka
2.
Kľúčové mesto Pokrovsk pod útokom: Kremeľ tvrdí, že postupuje, Ukrajina to popiera. Rusov vraj ničí
3.
Ukrajina zasiahla v Rusku strategickú továreň. Vyrába komponenty, ktoré protivníkom výrazne pomáhajú v boji
Zobraziť všetky články (1447)

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Myšlienky Politikov (@myslienkypolitikov)

Kritikou nešetril

Spevák najskôr kritizoval premiérovo konanie a jeho vzťah k Rusku.  „Dnes je to človek, ktorý stojí v čele nášho štátu. A teraz sa teší z toho, že… vlastne nie, on sa z toho ani neteší, ale chodí sa klaňať človeku, ktorý bombarduje našich susedov. A teraz som ho videl, keď vyšiel ten, neviem, dvadsaťkoľkobodový návrh, ktorý tam Američania predložili ako mierový plán. Že im, skrátka, Ukrajinci nechajú územie Rusom a takéto záležitosti, jednoducho.“

Následne prešiel k tomu, prečo je podľa neho neprijateľné, aby krajina pod tlakom odovzdávala svoje územie agresorovi.

„Nie je to správne, aby sme len tak odsúdili väčší národ a súhlasili s tým, že nechá svoje územie agresorovi. Keby sa to stalo nám, čo by ste robili? Povedzte. Bolo by to nesprávne a nespravodlivé. Tak, ďakujem.“ Potlesk v sále prevažoval nad nesúhlasnými reakciami, ktoré zazneli len sporadicky. Habera napokon pripomenul, že sloboda slova dáva priestor na potlesk aj nesúhlas.

Habera v minulosti kritizoval aj ministerku Šimkovičovú

Spevák sa spoločenským témam venoval aj v minulosti. Pred časom reagoval aj na rozhodnutie ministerky Martiny Šimkovičovej, ktorá obnovila kultúrnu spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom. Habera vtedy na sociálnej sieti napísal ironický odkaz: „Pani ministerka, nemohli by ste tam ešte pridať, prosím, Severnú Kóreu? Ďakujeeem!“ Jeho komentár sprevádzali podobne rozdelené reakcie, aké vyvolalo aj jeho najnovšie vystúpenie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac