Gynekologička o chybách v intímnom zdraví: Ľudia problémy radšej riešia s koučmi namiesto toho, aby navštívili lekára

Intímne zdravie ženy stále patrí medzi tabuizované témy, pritom je veľmi dôležité. Mnohé problémy totiž nevznikajú zo dňa na deň, ale nenápadne a často aj z nevedomosti či zo zanedbanej prevencie.
Práve preto sme gynekologičke Denise Marcišovej, známej pod prezývkou myswedish_gynlife, ktorá sedem rokov pôsobila vo Švédsku a aktuálne pracuje na Malte, položili otázku: Aké chyby robia ženy v oblasti intímneho zdravia najčastejšie?
„Najväčší problém vidím v tom, že ženy sa neinformujú a v informácii je sila,“ povedala pre interez gynekologička Denisa Marcišová. Odborníčka tvrdí, že keby ženy vedeli, že prevenciou – sterom z krčka maternice a očkovaním – môžu takmer 100 % znížiť riziko vzniku rakoviny krčka maternice, tak by sa o seba viac starali aj v tomto ohľade.
Ľudia riešia svoje problémy s koučmi
Ďalšou chybou v oblasti intímneho zdravia je, že ženy nevenujú pozornosť tomu, koľko krvácajú počas menštruácie, aké množstvo a ako dlho, a to môže z dlhodobého hľadiska predstavovať obrovský problém.
„Veľký problém však vidím aj v tom, že nielen ženy, ale aj muži čerpajú informácie od neadekvátnych zdrojov. Od ľudí bez adekvátneho vzdelania v danej téme. Svoje problémy radšej riešia s koučmi, doplnkami výživy a podobne. Namiesto toho, aby navštívili lekára a dostali normálne adekvátnu liečbu,“ zdôraznila odborníčka na ženské zdravie.
