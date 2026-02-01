Urológ: Zápalom močových ciest sa dá predchádzať. Po sexe sa nezabudnite vymočiť a osprchovať

Foto: osobný archív Ján Švihra/Freepik

Klaudia Oselská
Brusnice a bylinkové čaje môžu skrátiť trvanie ťažkostí.

Opäť sme sa rozprávali s pravdepodobne najznámejším slovenským urológom, ktorý hovorí o urologickom zdraví otvorene, s nadhľadom a hlavne s humorom. Tentoraz sme sa ho pýtali na to, ako môžeme predchádzať zápalom močových ciest. 

Urológ MUDr. Ján Švihra, PhD. pracuje ako odborný asistent na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, ako lekár v Univerzitnej nemocnici Martin a na klinike Váš lekár v Bratislave. Tiež je verejne známy na Instagrame, kde hovorí o urológii s humorom. Dokonca ho časopis Forbes v roku 2023 zaradil medzi najvplyvnejších lekárov na sociálnych sieťach na Slovensku.

Navyše, vydavateľstvo INTEREZ MEDIA nedávno pustilo do predaja jeho prvú knihu s názvom Urostorky, ktorá vás prevedie svetom bizarných, vtipných a šokujúcich príbehov z nemocnice, pričom sa nevyhne ani dôležitej osvete v oblasti, ktorá je stále braná ako tabu.

Zvýšte príjem tekutín a nezadržiavajte moč

Slovné spojenie “zápal močových ciest” označuje veľmi široké spektrum ochorení v močových cestách. „V bežnej praxi tým myslíme hlavne bakteriálne zápaly mechúra a obličiek,“ vysvetlil pre interez urológ Ján Švihra.

Najčastejšou formou je zápal mechúra – akútna cysticída. Medzi typické príznaky patrí pálenie alebo rezanie pri močení, časté nutkanie na močenie, bolesť v podbrušku, zakalený alebo zapáchajúci moč, v ktorom sa môže objaviť aj krv. Ak sa zápal šíri z mechúra ďalej, napríklad na obličky, pacienti môžu pocítiť ďalšie príznaky, ako zvýšenú teplotu či horúčku, triašku, bolesť v bedrách a nevoľnosť.

Podľa urológa je pri prvých príznakov kľúčové reagovať včas. Odporúča krátkodobo zvýšiť príjem tekutín a neodkladať (nezadržiavať) močenie, aj keď môže byť nepríjemné, pretože silný prúd moču môže odplaviť baktérie, ktoré sa v stojacom moči ľahko premnožia. Zároveň je vhodné vyhnúť sa chladu, obmedziť kávu, alkohol, korenisté jedlá, sýtené a sladené nápoje.

Ján Švihra, foto: osobný archív Ján Švihra

Brusnice a bylinkové čaje môžu skrátiť trvanie ťažkostí

Ak sa objaví bolesť, pomôcť môžu voľne dostupné lieky ako Ibuprofen alebo Paracetamol. Brusnice, D-manóza a bylinkové čaje však môžu skrátiť trvanie ťažkostí. „Niekomu môže pomôcť aj suché teplo aplikované na podbruško,“ dodal urológ.

Tiež nás zaujímalo, ako zápalom predchádzať. Podľa odborníka existujú pacienti so zvýšeným rizikom, u ktorých sa zápaly opakujú a úplne sa im vyhnúť nedá. Pre bežnú populáciu však má niekoľko jednoduchých zásad.

Dôležitý je primeraný pitný režim. „V praxi to znamená, že pijem tak, aby bol moč svetložltý, ak je číry ako voda, pijem zbytočne veľa, ak je tmavý, pijem málo.“ Rovnako dôležité je aj čo najmenej zadržiavať močenie. Pochopiteľne, niekedy nám situácia nedovolí ísť na záchod hneď. Ale ak dlhé hodiny odkladám potrebu a robím to pravidelne, zarábam si na slušný problém, nielen na zápal.“

Po sexe sa vymočte a osprchujte

Vyhýbať by ste sa mali aj chladu, napríklad dlhé sedenie v mokrých plavkách baktériám výrazne uľahčí množenie.

Rizikovým faktorom, najmä u žien, môže byť aj pohlavný styk, preto odporúča ísť sa po sexe vždy vymočiť a osprchovať. „Kedysi sa uvažovalo aj o type spodnej bielizne, dnes sa však vie, že tvar nohavičiek na to nemá vplyv, no mali by byť bavlnené,“ dodal na záver.

