Google chystá zásadné zmeny: Dotknú sa súkromia každého, Európska únia pozorne sleduje každý krok

Ilustračná foto: Unsplash (Shutter Speed)

Martin Cucík
TASR
Vo štvrtok začala EK nové vyšetrovanie americkej spoločnosti pre podozrenia, že v rebríčkoch vyhľadávania nespravodlivo posúva niektoré spravodajské médiá nižšie.

Spoločnosť Google v piatok oznámila zmeny vo svojich reklamných službách s cieľom predísť riziku rozpadu pre obrovskú pokutu od Európskej komisie (EK). EK v septembri Google potrestala sumou 2,95 miliardy eur za uprednostňovanie vlastných služieb a dala mu 60 dní na vyriešenie problémov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Náš návrh plne rieši rozhodnutie bez rušivého rozpadu, ktorý by poškodil tisíce európskych vydavateľov a inzerentov, ktorí používajú nástroje spoločnosti Google na rast svojho podnikania,“ uviedol hovorca spoločnosti.

Chcú sa odvolať, pokuta nahnevala aj Trumpa

Napriek tomu, že Google súhlasil so zmenami v oblasti reklamných technológií, s rozhodnutím EÚ nesúhlasí a proti pokute sa chce odvolať. Pokuta nahnevala aj amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil novými clami pre EÚ, ak sa potvrdí.

Internetový gigant predáva reklamu nielen na svojich webových stránkach a v aplikáciách, ale pôsobí aj ako sprostredkovateľ pre firmy, ktoré chcú umiestniť reklamu inde. To podľa Bruselu sťažilo pozíciu jej konkurentov.

Ilustračná foto: Unsplash

Spoločnosť Google v piatok uviedla, že jej najnovší plán zahŕňa okamžité zmeny produktov, ako napríklad poskytnutie možnosti vydavateľom nastaviť rôzne minimálne ceny pre rôznych uchádzačov pri používaní nástroja Google Ad Manager.

Európa má ťažkú pozíciu

Brusel teraz posúdi tento návrh, ktorý podľa agentúry AFP prichádza v čase, keď balansuje medzi odhodlaním presadzovať svoje technologické pravidlá a opatrnosťou neprovokovať Trumpa.

Vo štvrtok začala EK nové vyšetrovanie americkej spoločnosti podľa pravidiel digitálnej hospodárskej súťaže pre podozrenia, že v rebríčkoch vyhľadávania nespravodlivo posúva niektoré spravodajské médiá nižšie.

Spoločnosť Google má problémy aj v Spojených štátoch. Americký federálny súd začiatkom tohto roka rozhodol v jej neprospech v súvislosti s postupmi v oblasti reklamných technológií. Google sa snaží vyhnúť nútenému predaju – v tomto prípade vo Virgínii a záverečné argumenty sa očakávajú v pondelok. Súd by mal rozhodnúť v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch.

