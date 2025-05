Finančná správa vrátila Slovákom vyše 681 miliónov eur. Je možné, že sa medzi nimi nachádzate aj vy

Finančná správa SR spracovala viac ako 470 000 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a o vyplatenie daňových bonusov v zákonnej lehote, do 10. mája 2025. Vybavila tak všetky žiadosti a daňovníkom poukázala sumu 681 465 449,57 eura. Informoval o tom Daniel Súkup, hovorca finančnej správy.

Žiadosti o vrátenie preplatkov a vyplatenie daňových bonusov

Spresnil, že finančná správa v uplynulých týždňoch postupne spracovávala žiadosti o vrátenie preplatkov na daniach a vyplatenie daňových bonusov. Z tejto sumy podľa jeho slov tvoril daňový bonus na dieťa 208,23 milióna eur, daňový bonus na zaplatené úroky 2,39 milióna eur a preplatky na dani 470,84 milióna eur.

Vysvetlil, že preplatok na dani vzniká daňovníkovi vtedy, ak platené preddavky na daň počas roka boli vyššie ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená z podaného daňového priznania. Môže vzniknúť študentom, dôchodcom alebo tým, ktorí boli časť roka nezamestnaní alebo poberali materské príspevky, a ich zaplatené preddavky počas roka boli vyššie ako daňová povinnosť vypočítaná a vyrubená v podanom daňovom priznaní. U fyzických osôb tiež môže preplatok vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov.

Priblížil, že u zamestnancov, ktorým zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie dane, vypláca preplatok zamestnávateľ. Ak si daňovník podal daňové priznanie sám, peniaze mu vracia daňový úrad. Okrem samotného preplatku môže fyzickej osobe vzniknúť aj nárok na daňový bonus na dieťa či na zaplatené úroky z úveru.

V prípade, ak boli zistené nedostatky v podaných daňových priznaniach a daňovník dostal výzvu na ich opravu, lehota na vyplatenie sa podľa hovorcu preruší a pokračuje až po odstránení nedostatkov.

Sprácúva aj 2 % z dane

Súkup dodal, že finančná správa zároveň tento rok prvýkrát v histórii spracovala viac ako jeden milión daňových priznaní do rekordne krátkeho termínu – do 9. apríla. Aktuálne tiež spracúva vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane pre neziskové organizácie. Daňové úrady musia tieto podiely previesť na účty prijímateľov do troch mesiacov od termínu na podanie daňového priznania alebo vyhlásenia.