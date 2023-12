Čím bol Kevinov otec v Sám doma, keď si mohol dovoliť veľký dom a dovolenku pre celú rodinu? Vysvetlenie vás prekvapí

Jednou z najčastejšie sa vynárajúcich otázok v predvianočnom období je nepochybne zvedavosť, aké povolanie vykonával Peter McCallister, otec malého Kevina vo vianočnej komédii Sám doma. Divákov to zaujíma najmä z dôvodu, že len máloktorý otec v stredných rokoch dokáže zarobiť toľko, aby si mohol dovoliť taký veľký dom na predmestí a dovolenku na Havaji či v Paríži pre celú rodinu aj s postrannými príbuznými.

Je preto pochopiteľné, že okolo povolania Kevinovho otca sa vznášalo niekoľko otáznikov. Filmoví tvorcovia sa k tomu podľa divákov nikdy nevyjadrili, zato fanúšikovia vyslovili a dali dohromady niekoľko teórií. O tej azda najbizarnejšej, písal web LAD Bible.

Boss podsvetia v Chicagu

Podľa jednej z najbláznivejších filmových teórii o vianočnej komédii Sám doma (Home Alone) bol totiž Peter McCallister (stvárnil ho John Heard) bossom chicagského mafiánskeho klanu. Nasvedčovať tomu má niekoľko dejových zápletiek priamo vo filme, ktoré si mnohí ani len neuvedomili.

Zlodejíčkovia Harry a Marv majú podľa tejto teórie pochádzať z konkurenčného mafiánskeho gangu a rozhodli sa McCallisterovcom pomstiť tak, že vyrabujú počas Vianoc ulicu, na ktorej žili, vrátane ich domu.

Kevin ako syn mafiánskeho bossa tak mal tiež predpoklady do budúcna stať sa obávaným kriminálnikom. Tvorcovia teórie to vysvetľujú tým, že keď sa Kevin o zlodejoch dozvedel, nezalarmoval políciu, ale rozhodol sa s nimi vysporiadať úplne sám. V závere filmu sa s policajtmi taktiež vôbec nerozprával, zlodejov im nechal len tak napospas. A to je podľa teórie verné správanie mafiánskych gaunerov.

Odpoveď si vo filme nikto nevšimol

Samozrejme, táto teória má trhliny. Napríklad, odvoláva sa na to, že tvorcovia filmu nikdy nevysvetlili, ako si celý svoj život vrátane dovolenky McCallisterovci mohli dovoliť. Ani to však nie je celkom pravda.

Vo filme totiž odznie, že dovolenku pre celú rodinu platil Petrov brat. A tiež sa zabúda na fakt, že v 90. rokoch bola celkom iná finančná situácia a aj k veľkým domom sa dalo dostať pomerne ľahko. Niektorí filmoví nadšenci by tak svoje vášne v teoretizovaní o kultových snímkach mali krotiť a vo filmoch by nemali hľadať to, čo tam vlastne ani nie je.