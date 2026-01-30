Zomrela herečka, ktorá stvárnila Kevinovu mamu vo filmoch Sám doma. Mala 71 rokov

Legendárna herečka Catherine O’Hara zomrela v piatok vo veku 71 rokov. Preslávila sa úlohou Kate –mamy malého Kevina z filmov Sám doma.
Správu potvrdil pre magazín Variety herečkin manažér s tým, že O’Harová zomrela po krátkej nešpecifikovanej chorobe. Kanadsko-americká herečka bola držiteľkou televíznej ceny Emmy a zahrala si aj v hororových komédiách Beetlejuice či v komediálnom seriáli Štúdio.
O’Harová začala svoju komediálnu kariéru v 70. rokoch 20. storočia, keď pomáhala vytvoriť kanadskú skečovú show SCTV. Svoju prvú väčšiu úlohu na veľkom plátne získala v 80. rokoch vo filme Nič osobné s Donaldom Sutherlandom. V roku 1985 sa objavila v komédii Po úradných hodinách režiséra Martina Scorseseho.
Kevinova mama
Slovenské publikum si ju pamätá najmä ako matku Kevina McCallistera vo filmoch Sám doma. „Vždy ma priťahujú postavy, ktoré nemajú ani potuchy, aký dojem robia na ostatných ľudí. Všetci sme naozaj pomätení, a to na nás ľuďoch milujem,“ uviedla v roku 2021 pre denník The Guardian.
