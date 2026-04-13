Fico poďakoval Orbánovi a gratuloval víťazovi: Maďarsku ponúka spoluprácu, spomína aj ropovod Družba

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Fico gratuloval novému maďarskému premiérovi.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v pondelok uviedol, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom, ktorému zároveň zablahoželal k víťazstvu v parlamentných voľbách. Fico na sociálnej sieti Facebook vyjadril záujem o priateľské vzťahy s Budapešťou, informuje TASR.

„S plným rešpektom beriem na vedomie rozhodnutie občanov Maďarska vo včerajších parlamentných voľbách a som pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom, ktorému blahoželám k výsledku vo voľbách,“ napísal v príspevku slovenský premiér. Podľa jeho slov sa ciele slovenskej vlády nemenia.

Poďakovanie Orbánovi

„Máme záujem o priateľské a vzájomne výhodné vzťahy s Maďarskom a o nadštandardné postavenie národnostných menšín žijúcich na územiach našich krajín,“ napísal Fico. Okrem toho uviedol, že si SR želá oživenie Vyšehradskej štvorky a zachovanie spoločného postupu s Maďarskom pri ochrane energetických záujmov. „Verím, že naďalej existuje eminentný záujem Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy o opätovné obnovenie prevádzky ropovodu Družba,“ podotkol predseda vlády.

Fico sa v ďalšom príspevku poďakoval odchádzajúcemu maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za spoluprácu. „V atmosfére vzájomného rešpektu sme investovali obrovské množstvo energie do kvalitných slovensko-maďarských vzťahov, ktoré nikdy nemali takú vysokú úroveň ako v tomto období. Jeho ťah na bránu, pokiaľ ide o ochranu suverenity a národných záujmov, bol a vždy bude pre mňa veľkým príkladom,“ dodal slovenský premiér.

Raši verí v posilnenie vzťahov

Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zablahoželal lídrovi maďarskej opozície Péterovi Magyarovi a jeho strane Tisza k víťazstvu v maďarských parlamentných voľbách. Verí, že Magyar bude svojou politikou upevňovať vzťahy so Slovenskou republikou. Uviedol to na sociálnej sieti.

Foto: SITA/AP

„Maďarskí voliči sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli o ďalšom smerovaní štátu. Blahoželám víťazovi Péterovi Magyarovi a strane Tisza k volebnému víťazstvu a verím, že svojou politikou bude upevňovať dobré vzťahy so Slovenskou republikou a spoločne sa budeme podieľať na podpore a rozvoji V4, ako aj Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, ktorých sme súčasťou,“ priblížil Raši.

Po sčítaní 98,9 percenta hlasov odovzdaných v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku dominuje strana Tisza opozičného lídra Pétera Magyara. Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán označil výsledok volieb za „bolestivý“.

Orbán zablahoželal Magyarovi k víťazstvu: Priznal porážku vo voľbách, výsledok je pre neho bolestivý

