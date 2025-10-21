Fico o rozsudku Cintulu: Odpustil som mu, no jeho učitelia vykrikujú na námestiach. Varoval aj pred ďalšou obeťou

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odpustil atentátnikovi Jurajovi Cintulovi útok na neho a nič od neho nechce. Na atentát sa snaží zabudnúť, hoci ho následky niekedy trápia.
TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Juraja Cintulu Fico nazval úbožiakom. Vinu na atentáte opäť pripisoval médiám a opozícii.
Atentátnik bude v cele, no jeho „učitelia“ sú na slobode
„Je nespravodlivé, že kým on bude v podstate doživotne zatvorený v cele, jeho učitelia budú vykrikovať na námestiach a vyučovať ďalšieho nešťastníka, ktorý podľahne ich nenávisti a vykoná politickú spravodlivosť. Kto bude obeťou neviem, možno ja, možno niekto iný, ale obeť bude,“ vyhlásil Robert Fico.
Juraj C. bol odsúdený za teroristický útok
Obžalovaný Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Rozsudok vyhlásil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Odsúdil ho na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.
Fico: EÚ sa správa ako vojnový kabinet
Existujú dôkazy o snahe prekaziť stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a americkej hlavy štátu Donalda Trumpa v Budapešti. Myslí si to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého je to smutný pohľad. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR.
„Minister zahraničných vecí členskej krajiny Európskej únie hovorí, že počas preletu cez túto krajinu by mohol byť ruský prezident V. Putin zadržaný, z mediálneho prostredia Európskej komisie prichádzajú upozornenia Maďarsku, že by malo realizovať medzinárodný zatykač. Vždy som tvrdil, že EÚ sa zmenila na vojnový kabinet, že podstatná časť členských štátov EÚ podporuje vojnu na Ukrajine v naivnej domnienke, že takto sa dá oslabiť až poraziť Rusko,“ tvrdí Robert Fico.
Podľa Fica sa niektorí lídri snažia samit sabotovať
Je podľa neho paradoxné, že niektorí lídri sa tlačia na samit v Budapešti. Vyhlásil, že sa pracuje aj na prítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Tomu sa po slovensky hovorí – hádzať vidly do možnej dohody,“ vyhlásil Fico.
Ak Európska únia chce čo najrýchlejší mier na Ukrajine, mala by podľa premiéra urobiť všetko pre to, aby sa samit Trump – Putin v Maďarsku uskutočnil čo najrýchlejšie a bez prekážok. „Čo najrýchlejší summit Trump – Putin v Budapešti, a to bez akýchkoľvek prekážok a s plnou podporou EÚ, to je moje oficiálne stanovisko,“ uzavrel Robert Fico.
Trump a Putin majú rokovať o ukončení vojny
Stretnutie Trumpa a Putina má podľa oznámenia nasledovať po ich telefonáte z minulého týždňa. Donald Trump uviedol, že sa budú snažiť ukončiť vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou.
Podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského poľská vláda nemôže zaručiť, že nezávislý súd nenariadi zadržať lietadlo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ak by sa ocitlo v poľskom vzdušnom priestore. Sikorski v utorok pre rádio Rodzina pripomenul, že na Putina je vydaný medzinárodný zatykač za vojnové zločiny.
