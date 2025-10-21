Povinné škôlky a maturita z matematiky: Slovensko čakajú zásadné zmeny vo vzdelávaní, parlament schválil novú reformu

Stredné školy Minister školstva Tomáš Drucker

Minister školstva Tomáš Drucker Foto: SITA (Milan Illík)

Nina Malovcová
TASR
Štvorročné deti budú musieť povinne do škôlky.

Od septembra 2027 bude predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti povinné. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Prináša aj viacero ďalších zmien. Na niektorých školách sa zavedie povinná maturitná skúška z matematiky.

Predprimárne vzdelávanie bude od septembra 2027 povinné pre všetky štvorročné deti. O rok na to má byť povinné aj pre trojročné deti. Rodič dostane možnosť rozhodnúť sa pre formu domáceho vzdelávania dieťaťa, ak bude mať požadované vzdelanie. Domáce vzdelávanie bude možné aj v prípadoch, ak má rodič aspoň výučný list. Podmienky plnenia vzdelávania by však boli miernejšie ako pri päťročných deťoch.

Rodičia si budú môcť vybrať aj domáce vzdelávanie

„Návrhom sa rešpektuje právo zákonných zástupcov rozhodnúť, či ich štvorročné alebo trojročné dieťa bude povinné predprimárne vzdelávanie prednostne plniť formou individuálneho vzdelávania alebo využijú možnosť, aby ho plnilo formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej tri hodiny denne,“ uviedol rezort školstva v materiáli.

V rámci modelu domáceho vzdelávania nebude povinnosťou dieťa prihlásiť do materskej školy, ale len oznámiť domáce vzdelávanie príslušnej obci. Vyžadovať sa bude, aby zákonný zástupca mal rovnaký stupeň vzdelania ako pri bežnom individuálnom vzdelávaní dieťaťa. Zároveň sa po dovŕšení štvrtého roku veku má posudzovať dosiahnutá úroveň vzdelania. Toto posúdenie má vykonávať materská škola určená obcou.

Ak sa preukáže, že dieťa nemá rozvinuté vedomosti, zručnosti a kompetencie v súlade s obsahom vzdelávania, zákonný zástupca má byť povinný podať prihlášku na vzdelávanie dieťaťa v materskej škole do 15 dní odo dňa posúdenia. Posledný rok povinného predprimárneho vzdelávania však má byť, tak ako doposiaľ, povinnosť dieťa prihlásiť do materskej školy.

Povinné vzdelávanie pre trojročné deti od roku 2028

Povinné predprimárne vzdelávanie trojročných detí má byť v rozsahu minimálne tri hodiny denne, v prípade detí so zdravotným znevýhodnením aj menej. Rezort zároveň zvyšuje týždenný počet hodín poskytovaných dieťaťu v individuálnom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov.

Ilustračná foto: Pexels

Aj podmienky individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti rodičov majú byť pre trojročné a štvorročné deti nastavené miernejšie ako pre päťročné deti. Rezort školstva navrhuje postupný nábeh od 1. septembra 2027 pre štvorročné deti a od 1. septembra 2028 pre trojročné deti. Zmena sa vzťahuje na všetky deti s trvalým pobytom na území SR.

Na vybraných školách pribudne povinná maturita z matematiky

Povinná maturitná skúška z matematiky sa zavádza pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl alebo stredných priemyselných škôl, kde sa praktické vyučovanie realizuje formou odbornej praxe.

Zavedením povinnej maturity z matematiky chce rezort školstva zvýšiť matematickú gramotnosť absolventov a reagovať na rastúci dopyt trhu práce po zamestnancoch so silnejšími analytickými, numerickými a logickými zručnosťami.

Povinná maturitná skúška z matematiky sa nemá týkať stredných športových škôl, konzervatórií, škôl umeleckého priemyslu ani študijných odborov stredných odborných škôl, v ktorých sa prax vykonáva formou odborného výcviku a v nadstavbovom štúdiu. Nové pravidlá sa majú týkať žiakov, ktorí začnú štúdium 1. septembra 2027.

