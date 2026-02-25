Fico chce voľby „pekne demokraticky a za plentou“: Zrušenie poštového hlasovania označil za dobrý nápad

Foto: TASR - Jakub Kotian

Martin Cucík
TASR
Robert Fico sa vyjadril k zrušeniu možnosti voliť zo zahraničia.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad.

Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí. Uviedol to na tlačovej konferencii počas stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Smoleniciach. Argumentuje tým, že chce zabezpečiť demokratické tajné voľby.

Vláda nepripravuje takýto návrh, ale to neznamená, že poslanci vládnej koalície nediskutujú o tomto návrhu,“ odpovedal Fico na otázku o možnom zrušení možnosti voliť poštou zo zahraničia.

Ak s tým prídu poslanci Národnej rady SR, poviem, dobrý nápad. Budem ich prosiť, vytvorte viac miest v krajinách, aby ľudia mohli prísť a odvoliť v tých krajinách,“ zdôraznil. Myslí si, že hlasovanie cez „tieto lístky“ prostredníctvom pošty môže byť manipulované.

„Pekne demokraticky“

Fico sa pýta, či nebude rozumnejšie dohodnúť sa, že napríklad v Kanade by bolo možné voliť na veľvyslanectve, ale aj na ďalších niekoľkých miestach, kde bude môcť prísť občan odvoliť „pekne demokraticky a za plentou, ako sa patrí“.

Premiér je presvedčený, že parlamentné voľby v roku 2023 boli ovplyvňované. Pripomenul, že britská diplomacia mala poskytovať peniaze na ovplyvňovanie volieb na Slovensku.

Foto: SITA/AP

Veď evidentne Západ vstúpil do volieb v roku 2023 v neprospech vtedajších opozičných strán,“ vyhlásil. „Je našou povinnosťou zagarantovať, že voľby budú demokratické, tajné, také, aké majú byť. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili falšovaniu,“ skonštatoval.

S informáciou o možnej úprave voľby zo zahraničia pri voľbách do Národnej rady SR prišlo opozičné hnutie PS ešte v utorok (24. 2.). Vidí za tým snahu o obmedzenie volebného práva. Vyzvalo premiéra a vládu, aby takéto zmeny v zákone nerealizovali.

