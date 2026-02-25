Daňové priznanie sa týka aj zamestnancov: Finančná správa upozorňuje, že čas sa kráti

Daňové priznanie sa netýka len živnostníkov či firiem. Finančná správy zverejnila upozornenie o tom, že sa môže dotknúť aj zamestnancov.

Blížiaci sa termín podania daňových priznaní za rok 2025 sa dotkne širokého okruhu daňovníkov. Ako upozorňuje finančná správa, povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov sa netýka len živnostníkov či firiem, ale aj mnohých zamestnancov, ktorí mali počas roka viacero príjmov alebo im zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie dane.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb musí podať každý, komu zdaniteľné príjmy za rok 2025 presiahli sumu 2 876,90 eura. Do tejto hranice sa započítava akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený.

Týka sa to aj príjmov zo zahraničia, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku. Povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorým zamestnávateľ neurobil ročné zúčtovanie, alebo na tých, ktorí mali viacero zamestnávateľov a súčasne aj iné druhy príjmov.

Sú však aj výnimky

Naopak, priznanie nemusia podávať fyzické osoby, ktorých celkové zdaniteľné príjmy za rok 2025 uvedenú hranicu nepresiahli, s výnimkou prípadu, keď vykázali daňovú stratu. Povinnosť sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré dosiahli len príjmy oslobodené od dane, ako je napríklad materský či rodičovský príspevok, alebo príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, napríklad úver, pôžičku či dar, ak nesúvisí s podnikaním.

Rovnako sem patria príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou, napríklad podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia alebo plnenia z poistenia.

Národná banka aj cirkev

Povinnosť podať daňové priznanie sa týka aj právnických osôb. Vo všeobecnosti ho musí podať každá právnická osoba, zákon však pozná výnimky. Týkajú sa subjektov, ktoré nie sú založené na podnikanie a majú výlučne príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú zdaňované zrážkou.

Výnimka sa vzťahuje aj na Národnú banku Slovenska, ak dosahuje iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú zdaňované zrážkou. Rovnako sa to týka občianskych združení s príjmami mimo predmetu dane či zdanenými zrážkou a s oslobodenými členskými príspevkami, rozpočtových a príspevkových organizácií s oslobodenými príjmami, ako aj registrovaných cirkví a náboženských spoločností, pokiaľ majú iba príjmy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevkov alebo príjmy zdaňované zrážkou.

Čas do konca marca

Daňovníci si môžu lehotu na podanie priznania predĺžiť, napríklad ak nestíhajú spracovať podklady alebo poberali príjmy zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre fyzické aj právnické osoby. Dôvod odkladu sa neuvádza a správca dane ho neschvaľuje. Podmienkou je, aby bolo oznámenie doručené najneskôr do 31. marca 2026.

Lacná ruská ropa, drahé tankovanie: Družba mala šetriť peniaze, za benzín však platíme viac ako…

