Fanúšikovia sú v šoku: Miley Cyrus v Hannah Montana prespievala hit českej speváčky. Vedeli ste o tom?

Dana Kleinová
Fanúšikovia seriálu vyrástli a až teraz zistili pravdu o jednom z hitov Hannah Montany.

Seriál Hannah Montana patril k detstvu mnohých Slovákov aj Čechov. Okrem zábavného príbehu o dievčati, ktoré je obyčajnou študentkou a popovou hviezdou zároveň, šou priniesla aj viacero hitov, ktoré v tom čase počúvali všetci. Teraz, keď sú diváci, alebo skôr diváčky, o čosi staršie, konečne zisťujú, že niektoré skladby neboli originálne napísané pre šou, ale boli prevzaté od iných interpretov. Medzi nimi bola dokonca aj česká speváčka.

Hoci v seriáli bolo viacero pôvodných skladieb, objavilo sa v ňom viacero cover verzií. Napríklad skladba One in a Million, ako píše portál Kiddle, bola pôvodne naspievaná v roku 2004 nemeckou speváčkou Sandy Mölling a nachádzala sa na jej debutovom albume. Miley Cyrus ako Hannah Montana ju naspievala až v roku 2006.

Prespievaná pesnička Ewy Farnej

Už podľa prvého príkladu môžete vidieť, že autori seriálu o popovej hviezde nesiahali len po hitoch amerických spevákov. Len málokto však vie, že Miley Cyrus v seriáli prespievala aj hit českej speváčky Ewy Farnej. Pôvodná skladba s názvom Kdo dá víc vyšla na jej albume Virtuální z roku 2009. Autormi skladby sú Christoffer Vikberg, Jakob Hazell, Charlie Mason a Petra Glosr-Cvrkalová.

V anglickej verzii pieseň nesie názov Kiss It Goodbye a Miley Cyrus ju naspievala o rok neskôr. Ako autori sú uvedení Charlie Mason, Christoffer Wikberg, Jakob Hazell, Joacim Persson a Niclas Molinder. Nejde tak o krádež piesne, ale jednoduché odkúpenie práv. V hudobnom priemysle je to bežná prax a Disney si často kupuje práva na skladby od európskych autorov (tzv. „demo“ skladby), ktoré už niekto predtým naspieval v lokálnom jazyku.

Pieseň Kiss It Goodbye zaznela v 11. epizóde štvrtej série seriálu Hannah Montana Forever s názvom Kiss It All Goodbye. Nespievala ju však Miley v prestrojení za Hannah, ale ako Miley. V tejto epizóde už svet vie, že sú rovnaká osoba, a Miley čelí kritike. Myslí si, že už nebude môcť nikdy vystupovať, no teta Dolly, ktorú hrá Dolly Parton, jej pomôže prekonať strach.

