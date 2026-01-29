Zarytá kresťanka vymenila celibát za eskort: 73-ročná Caroline prezradila pravdu o klientoch aj zárobkoch

Štyri dekády udržiavala celibát a sex jej nechýbal. Až potom, keď o ňu v zrelšom veku začali muži prejavovať väčší záujem, dokonca aj takí, ktorí mali vek na to, aby mohli byť jej synovia, otvoril sa jej nový svet. Najväčšiu spokojnosť však Caroline zažila, keď začala pracovať ako eskort.
Ako píše portál The Sun, Caroline Vee bola oddanou kresťankou predtým, než vo veku 57 rokov zažila svoje „sexuálne prebudenie“. Tvrdí, že sex jej nikdy nechýbal, pretože si ho ako mladá žena neužívala. Nemala tak problém držať celibát. To sa však zmenilo v momente, keď objavila svet zoznamiek a vtedy začalo skutočné experimentovanie.
Záujem o ňu prejavili aj oveľa mladší muži
„Keď som sa stala kresťankou a sex sme mať nemohli, brala som to tak, že ma to aj tak nebavilo, takže o nič neprichádzam,“ povedala v podcaste Tea at Four o svojom celibáte. „Takto sa mi podarilo vydržať tých 40 rokov.“
Všetko sa zmenilo, keď sa zaregistrovala na svoju prvú zoznamku. Tam si začala uvedomovať, že muži ju považujú za príťažlivú, a dokonca začala dostávať správy od 18-ročných mladíkov, ktorí sa s ňou túžili stretnúť. „To, že je niekto dosť mladý na to, aby bol mojím synom, je jedna vec – ale byť dosť mladý na to, aby bol mojím vnukom, je proste nesprávne v toľkých ohľadoch,“ povzdychla si Caroline, hoci neskôr priznala, že jej doteraz najmladší klient mal len 20 rokov.
Cez jednu zo zoznamiek spoznala niekoho, kto ju zasvätil do sveta swingers. Vďaka tomu stretla fotografa, ktorý jej navrhol nafotiť snímky pre webstránku pre dospelých zameranú na zrelé ženy. Popri tom Caroline skúšala aj sex po telefóne po tom, čo videla reláciu o žene, ktorá si týmto spôsobom zarobila na rekonštrukciu domu.
Svoje skutočné poslanie však našla až vtedy, keď začala pracovať ako eskort. Dnes zarába tisíce mesačne a objavila sa v televíznych šou ako Jeremy Kyle alebo Filthy Rich od Olivie Attwood.
OnlyFans by nikdy nerobila
Práve epizóda o OnlyFans v relácii Olivie Attwood ju presvedčila, že táto platforma nie je pre ňu. Caroline – v kruhoch pre dospelých známa ako „Busty Granny“ (pozn. red. v preklade „Vyvinutá babka“) – trvá na tom, že vidieť Oliviu, ako po mesiaci na tejto platenej stránke zarobila len 20 libier (približne 23 eur), stačilo na to, aby pochopila, že to nestojí za jej čas.
„Je to celé o obsahu – doslova musíte pridávať príspevky 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Vo dne aj v noci. Nič iné nerobíte. Ak to niekoho baví, držím mu palce, ale pre mňa by to bolo neskutočne nudné. Preto robím toľko rôznych vecí naraz – nechcem sa venovať len jednej činnosti,“ vysvetlila, prečo ju na OnlyFans nikdy nenájdete.
Navyše, Caroline sa páčia aj iné výhody, ktoré sa spájajú s eskortom. „Mám muža, ktorý chce, aby som s ním išla na dovolenku. Nie je to čisto len o sexe,“ vysvetlila.
Čo sa týka jej klientov, Caroline prezradila, že len minulý týždeň mala „mladého 20-ročného chlapca“, no intímne chvíle zdieľala aj s 90-ročným pánom. Keď sa jej moderátori podcastu opýtali, či ju dotyčný „neoklamal falošnou fotkou“ (pozn. red. takzvaný catfishing), so smiechom odpovedala: „Trvalo mu päť minút, kým prešiel po chodníku k dverám, a ďalších päť minút, kým vyšiel hore schodmi. A keď sa potom vyzliekol… povedať, že gravitácia vykonala svoje, by bolo slabé slovo.“
