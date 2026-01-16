Čínske „umelé slnko“ hlási významný míľnik. Ich tokamak prvýkrát prekonal Greenwaldov limit v hustote plazmy

Foto: Profimedia

Matej Mensatoris
Jadrová fúzia
Sme opäť o krôčik bližšie k nekonečnému zdroju energie.

Po celej Zemi sa nachádza viacero experimentálnych zariadení, ktoré skúmajú proces jadrovej fúzie. Jej cieľom je vytvorenie energie, ktorá by bola prakticky nevyčerpateľná. Je jasné, že to nie je nič jednoduché, avšak každým mesiacom a rokom sa dejú malinké krôčiky, ktoré nás posúvajú do vytúženého cieľa. A jeden taký významný krok sa nedávno podaril čínskym vedcom. 

Experimentálny čínsky supravodivý reaktor EAST hlási významný úspech. A nie je to prvýkrát. Už v minulosti boli správy o tom, že sa mu podarilo udržať plazmu dlhú dobu stabilnou.

Viac z témy Jadrová fúzia:
1.
Prvý test vodíkovej bomby: Ivy Mike bol 1000-krát silnejší ako bomba v Hirošime, ostrov Elugelab sa v sekunde vyparil
2.
Tak toto ste ešte nevideli. Zverejnili ohromujúcu 3D vizualizáciu prebiehajúcej jadrovej fúzie vo vnútri umelého slnka
3.
Najväčší fúzny reaktor na svete má problém. Spustenie obrovského umelého Slnka budúci rok nenastane
Zobraziť všetky články (22)

Jadrový fúzny reaktor EAST je typu tokamak, to znamená, že má tvar šišky (amerického donutu). Vo vnútri tokamaku sa plynné vodíkové palivo mení pôsobením tlaku a teploty na úrovni desiatok miliónov stupňov Celzia na plazmu. Aby sa tokamaky pri takej veľkej teplote neroztopili, plazma, v ktorej jadrová fúzia prebieha, je udržiavaná v silnom magnetickom poli.

Fúzia sa považuje za svätý grál energetiky. Je opakom jadrového štiepenia, s ktorým sa bežne stretávame v jadrových elektrárňach. Fúzia napodobňuje jav, ktorý sa odohráva vo vnútri hviezd, teda napríklad aj v našom Slnku. Pri pôsobení vysokej teploty a tlaku sa jadrá vodíka zlúčia a uvoľnia veľké množstvo energie. Problémom je udržať tento proces stabilný dlhý čas a tým zabezpečiť dodávku energie.

Japonský tokamak JT-60 SA. Foto: Michel Maccagnan [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Asi si viete predstaviť, že tu môže nastávať množstvo problémov. Jedným z nich je udržanie plazmy v stabilnej forme. Iným je tiež to, aby fúzny reaktor dokázal produkovať viac energie, než je doň vkladanej.

Významný posun dopredu

Iným významným problémom je tiež hustota plazmy. Konštrukcia tokamaku, ako píše IFL Science, stanovuje istú hornú hranicu hustoty. Tú poznáme pod pojmom Greenwaldov limit a ten, keď sa prekročí, plazma sa stáva nestabilnou. Vyššia hustota znamená rýchlejšiu fúziu a viac energie, avšak nestabilita celý proces zastavuje. Preto sa tokamaky držia pod týmto limitom, teda pri hodnotách 0,8 až 1.

Existujú ale teórie, ako limit prekračovať a EAST ich teraz predviedol aj v praxi ako sa píše v štúdii publikovanej v časopise Science Advances. Vedci upravili počiatočné parametre tlaku plynu a tepelnej rezonancie elektrónov v plazme a tým boli schopní dosiahnuť hustoty bez nestability, a to na úrovni 1,3 až 1,65-násobku Greenwaldovho limitu.

Potrebné je dodať, že tento limit už bol viackrát prekročený, avšak na zariadeniach, ktoré by v praxi nedokázali navodiť jadrovú fúziu.

Závery experimentu tak naznačujú, že prekonávanie Greenwaldovho limitu je možné aj v skutočných fúznych reaktoroch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rastislav Káčer v 1 na 1: Fico priniesol Slovensko do žumpy. Jeho spolupáchatelia nechcú ísť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac