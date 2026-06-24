Eva Pavlíková pred nepríjemným zákrokom: Namiesto leta pri vode ju čaká nemocnica

Eva Pavlíková patrí medzi herečky, ktoré si diváci spájajú s energiou, humorom a schopnosťou odľahčiť aj vážnejšie témy. Najnovšie však priznala, že ju čaká náročnejšie obdobie, počas ktorého sa bude musieť sústrediť najmä na svoje zdravie.
Herečka zo seriálu Sľub Eva Pavlíková prezradila Šarmu, že sa snaží brať život s nadhľadom, no zároveň nezakrýva, že telo si po rokoch divadla, práce a každodenného tempa pýta svoje. V rozhovore otvorene povedala, ako sa stará o svoj vzhľad, čo je pre ňu dôležitejšie než dokonalá pleť a prečo sa už čoskoro bude musieť sústrediť najmä na svoje zdravie.
Krása pre ňu nie je boj s každou vráskou
Eva patrí medzi ženy, ktoré sa nesnažia pôsobiť umelo dokonalo. Pri téme vzhľadu zostáva sama sebou, hovorí s humorom a na nič sa nehrá. Namiesto naháňania mladosti za každú cenu dáva najavo, že človek by mal vedieť prijať vlastnú tvár, vek i život, ktorý sa na nej postupne podpisuje.
„Myslím si, že každý vyzerá tak, ako si zaslúži. (Smiech). Ja si zaslúžim vyzerať takto. Mandľový krém, ktorý používala moja mama, to istí a ešte používam aj rôznu kórejskú, japonskú kozmetiku. Mám aj jednu slovenskú obľúbenú značku,“ povedala.
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O svojom vzťahu k prirodzenej kráse hovorila aj v minulosti. Netají sa tým, že nemá žiadne plastické úpravy a neprekážajú jej ani vrásky. Tie vníma ako prirodzenú súčasť života, nie ako niečo, čo treba za každú cenu skrývať. Rovnako sa nebojí výrazných farieb, ktoré sú pre ňu spôsobom, ako si zachovať energiu, ženskosť a vlastný štýl.
Starnutie berie so sebairóniou
Pavlíková sa pri téme starnutia nevyhýba sebairónii. Pomáha jej hovoriť aj o citlivejších veciach ľahšie a bez zbytočnej vážnosti. Vzhľad podľa nej nestojí iba na krémoch, procedúrach či kozmetike.
Dôležitú úlohu zohráva aj vnútorné nastavenie a to, čo človek v sebe dlhodobo nosí.„Inak, hlavne pracujem viac na svojej duši ako na svojom tele. Je to už vidieť, ale zase keď mám kilá, nemám vrásky, takže všetkým to odporúčam,“ vyjadrila sa Eva.
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Pripravuje sa na operáciu
Za úsmevom a humorom sa skrýva aj vážnejšia téma. Herečka priznala, že ju čaká operácia bedrového kĺbu. Ide o zákrok, ktorý si vyžiada čas na zotavenie, oddych a následnú rehabilitáciu. Pre herečku, ktorá je zvyknutá fungovať aktívne a stáť na javisku, pôjde o výraznú zmenu.
„Idú mi meniť bedrový kĺb a mám dva mesiace na to, aby som sa pozviechala, lebo som zničená životom a divadlom. Takže, trošku sa budem “reparovať”, chodiť na fyzioterapie… Hneď na úvod prázdnin ma budú operovať v Nitre. Mám dva mesiace na to, aby som sa dostala do formy… Takže, držte mi všetci palce, aby som to zvládla,” prezradila.
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Talentovaná herečka si uvedomuje, že po operácii nebude môcť okamžite naskočiť do bežného tempa. Dva mesiace, ktoré spomenula, budú obdobím rekonvalescencie a práce na sebe. Po rokoch v divadle, kde telo dostáva zabrať psychicky aj fyzicky, prichádza chvíľa, keď musí dostať prednosť zdravie.
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