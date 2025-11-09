Európu znepokojujú útoky dronov: Briti posielajú Belgicku expertov aj techniku, takúto budú mať úlohu

Spojené kráľovstvo vyšle do Belgicka odborníkov a vybavenie, aby Bruselu pomohlo v boji proti dronom, ktoré opakovane narušili jeho vzdušný priestor. Pre incidenty museli úrady dočasne uzavrieť letiská v Bruseli aj v Liège.
O prípade informovala TASR podľa správy agentúry Reuters.
Briti reagujú na žiadosť Belgicka
Šéf Britských ozbrojených síl Richard Knighton pre televíziu BBC uviedol, že jeho belgický náprotivok požiadal o pomoc a že vybavenie aj personál sú už na ceste. „Minister obrany a ja sme sa na konci minulého týždňa dohodli, že pošleme našich ľudí a naše vybavenie do Belgicka, aby sme im pomohli,“ povedal bez uvedenia podrobností o tom, aké zariadenia či koľko personálu Londýn poskytne.
„Nepoznáme – a Belgičania zatiaľ nepoznajú – zdroj týchto dronov, ale pomôžeme im s poskytnutím nášho vybavenia a kapacít, ktoré sme už začali nasadzovať na pomoc Belgicku,“ potvrdil Richard Knighton pre BBC, ako uvádza agentúra AP.
Incidenty hlásia aj ďalšie krajiny
V Belgicku v poslednom období zaznamenali viacero prípadov, pri ktorých neznáme drony narušili vzdušný priestor v okolí letísk a vojenských objektov. Podobné incidenty nahlásili aj Nemecko, Švédsko a Nórsko. Niektorí európski predstavitelia tvrdia, že by mohlo ísť o súčasť hybridnej vojny, ktorú proti Európe vedie Rusko. Moskva však akúkoľvek spojitosť s dronmi odmieta.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius v piatok naznačil, že existuje možná spojitosť medzi dronovými incidentmi v Belgicku a zámerom Európskej komisie použiť zmrazené ruské aktíva na pomoc Ukrajine.
