Európsky film roka: Má hviezdy v hlavnej úlohe a vynikajúce hodnotenie. Ľudia ho milujú

Michaela Olexová
TASR
Tip na film
Víťazná snímka má na ČSFD hodnotenie 77 %.

Európske filmové ceny, nazývané aj „európske Oscary“, sú považované za jedno z najprestížnejších ocenení v tomto odvetví. V poradí 38. ročník ich odovzdávania sa konal v Berlíne.

Dráma Citová hodnota nórskeho režiséra Joachima Triera o vzťahu otca a dcéry získala v sobotu európsku filmovú cenu za najlepší film. Oznámila to Európska filmová akadémia (EFA), informuje TASR podľa agentúry DPA.

Európsky film roka má na ČSFD hodnotenie 77 %

Víťazná snímka, ktorá má na ČSFD hodnotenie 77 %, rozpráva príbeh filmára, ktorý chce do hlavnej úlohy svojho dosiaľ najosobnejšieho projektu obsadiť svoju dcéru, s ktorou má komplikovaný vzťah.

Ocenenia pre najlepšieho herca a herečku dostali hlavní protagonisti tohto filmu – Stellan Skarsgard zo Švédska a Renate Reinsveová zo Švédska. Trierovi tiež udelili cenu pre najlepšieho režiséra a jeho snímka si odniesla celkovo šesť ocenení.

Takto skončili „európske Oscary“

Európske filmové ceny, nazývané aj „európske Oscary“, sú považované za jedno z najprestížnejších ocenení v tomto odvetví. V poradí 38. ročník ich odovzdávania sa konal v Berlíne. O víťazoch v rôznych kategóriách rozhodlo približne 5400 členov EFA.

Päť cien získal road movie Sirat francúzskeho režiséra Olivera Laxeho, v ktorom sa otec a syn vydávajú do púšte hľadať svoju stratenú dcéru a sestru. Za najlepší dokumentárny film zvolili tento rok Fiume o Morte! chorvátskeho režiséra Igora Bezinoviča o ultranacionalistickej okupácii mesta Fiume, dnešnej Rijeky, v roku 1919.

Cenu za celoživotné dielo dostala nórska herečka a režisérka Liv Ullmannová (Scény z manželského života). Talianska režisérka Alice Rohrwacherová (Šťastný Lazzaro) bola ocenená za zásluhy za celosvetový vplyv európskej kinematografie.

