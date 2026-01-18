Európske filmové ceny, nazývané aj „európske Oscary“, sú považované za jedno z najprestížnejších ocenení v tomto odvetví. V poradí 38. ročník ich odovzdávania sa konal v Berlíne.
Dráma Citová hodnota nórskeho režiséra Joachima Triera o vzťahu otca a dcéry získala v sobotu európsku filmovú cenu za najlepší film. Oznámila to Európska filmová akadémia (EFA), informuje TASR podľa agentúry DPA.
Európsky film roka má na ČSFD hodnotenie 77 %
Víťazná snímka, ktorá má na ČSFD hodnotenie 77 %, rozpráva príbeh filmára, ktorý chce do hlavnej úlohy svojho dosiaľ najosobnejšieho projektu obsadiť svoju dcéru, s ktorou má komplikovaný vzťah.
Ocenenia pre najlepšieho herca a herečku dostali hlavní protagonisti tohto filmu – Stellan Skarsgard zo Švédska a Renate Reinsveová zo Švédska. Trierovi tiež udelili cenu pre najlepšieho režiséra a jeho snímka si odniesla celkovo šesť ocenení.
Takto skončili „európske Oscary“
Európske filmové ceny, nazývané aj „európske Oscary“, sú považované za jedno z najprestížnejších ocenení v tomto odvetví. V poradí 38. ročník ich odovzdávania sa konal v Berlíne. O víťazoch v rôznych kategóriách rozhodlo približne 5400 členov EFA.
Päť cien získal road movie Sirat francúzskeho režiséra Olivera Laxeho, v ktorom sa otec a syn vydávajú do púšte hľadať svoju stratenú dcéru a sestru. Za najlepší dokumentárny film zvolili tento rok Fiume o Morte! chorvátskeho režiséra Igora Bezinoviča o ultranacionalistickej okupácii mesta Fiume, dnešnej Rijeky, v roku 1919.
Cenu za celoživotné dielo dostala nórska herečka a režisérka Liv Ullmannová (Scény z manželského života). Talianska režisérka Alice Rohrwacherová (Šťastný Lazzaro) bola ocenená za zásluhy za celosvetový vplyv európskej kinematografie.
