Na slovenských stredných školách by malo pribudnúť päť nových odborov. Zmeny by mali platiť už od septembra

Na stredných školách by malo od školského roka 2026/2027 pribudnúť päť nových odborov. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Po novom by žiaci mohli študovať v odboroch operátor spracovania plastov, inteligentné technológie, programovanie digitálnych technológií, technik spracovania plastov alebo technik pre chemický a farmaceutický priemysel.
Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť už v septembri
Zmeny podľa ministerstva reagujú aj na novelu školského zákona, ktorá zavádza nový druh strednej školy – stredná priemyselná škola. Na jej študijné odbory by sa malo začať prijímať od školského roka 2027/2028. Prejsť by pod ňu mali skupiny odborov vzdelávania strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, elektrotechnika, stavebníctvo, geodézia a kartografia, a tiež doprava, pošty a telekomunikácie.
Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra tohto roka.
Nahlásiť chybu v článku