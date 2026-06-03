Zuzana Vačková opäť vstúpila do ambulancie s obavami: Potom prišla správa, na ktorú čakala

Preventívne prehliadky v nás často vyvolávajú tiché napätie. Chodíme na ne s malou dušičkou a dúfame, že od lekára odídeme len s dobrou správou. Aj preto známe tváre čoraz otvorenejšie pripomínajú, že starať sa o svoje zdravie a myslieť na prevenciu by sme nemali až vtedy, keď nás začne niečo bolieť.
Herečka Zuzana Vačková sa na svojom Instagrame podelila o moment, ktorý bol pre ňu opäť plný očakávania. Dnes absolvovala ďalšiu kontrolu po tom, čo jej minulý rok diagnostikovali zhubný nádor na čreve.
Odvtedy pravidelne podstupuje vyšetrenia, ktoré jej majú potvrdiť, že je všetko v poriadku. Zuzana našťastie odchádzala s úsmevom a fanúšikom nepriniesla len dobrú správu, ale aj úprimné zamyslenie nad tým, ako dokáže vážna skúsenosť zmeniť pohľad na zdravie, bežné dni aj životné priority.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na kontrolu išla s otázkou, ktorú pozná veľa pacientov
Zuzana Vačková priznala, že aj tentoraz vstupovala do ambulancie s napätím. Pravidelné kontroly po vážnej diagnóze so sebou často prinášajú neistotu, ktorú pozná každý, kto si podobnou skúsenosťou prechádza.
„Dnes ráno som opäť vstupovala do ambulancie s tou istou otázkou, ktorú si asi kladie každý, kto chodí na pravidelné kontroly: Ako to dopadne tentoraz?“ napísala herečka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Z ambulancie napokon odchádzala s úľavou a úsmevom. Výsledky naznačujú, že je všetko v poriadku, a ďalšia kontrola ju čaká na jeseň. „Odchádzam s úsmevom. Vyzerá to tak, že všetko je v poriadku. Ďalšia kontrola ma čaká na jeseň,“ podelila sa s fanúšikmi.
Nahlásiť chybu v článku