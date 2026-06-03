Dara Rolins si po lete dopraje veľkú pauzu. Priznala, čomu sa chce venovať namiesto koncertov

Po rokoch na pódiách a v neustálom pracovnom nasadení prichádza u Dary Rolins obdobie, keď si chce dopriať viac pokoja. Po lete plánuje spomaliť a venovať sa nielen sebe, ale aj súkromiu, ktoré popri hudbe často muselo ísť bokom.
Spevácka diva Dara Rolins prezradila moderátorke Ivete Malachovskej v Dámskom klube, že leto bude mať ešte stále pracovné. Speváčku čakajú koncerty a stretnutia s fanúšikmi, po ktorých však plánuje výraznejšiu zmenu. Od septembra by si chcela dopriať dlhší oddych od hudobného kolotoča a viac sa sústrediť na osobný život.
Práve v tom období ju čaká aj dôležitá zmena ako mamu, keďže jej dcéra Lola sa chystá na novú školu do Londýna. Popri tom sa v jej súkromí rieši aj nové spoločné zázemie s partnerom Pavlom Nedvědom, čo jej rozhodnutiu spomaliť dodáva ešte väčší zmysel.
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Od septembra chce spomaliť
Dara patrí medzi speváčky, ktoré sú na scéne dlhé roky a fanúšikovia sú zvyknutí, že je neustále aktívna. Tentoraz však otvorene priznala, že po lete má v pláne dopriať si pauzu, ktorú už má naplánovanú.
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„Ja sa priznám, že ja mám od septembra naplánovaný rok voľna,“ povedala speváčka. Nie je to náhle rozhodnutie ani koniec jej hudobnej kariéry. Dara si chce jednoducho na chvíľu vydýchnuť od pracovného kolotoča, ktorý je síce krásny, no pýta si veľa energie aj času. „Ja si chcem oddýchnuť. Dať si od všetkého pauzu,“ priznala otvorene.
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