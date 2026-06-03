Kaliňák prezradil, kedy sa obnoví výstavba vojenskej nemocnice: Pomáhať má aj Poľsku a Maďarsku

Foto: TASR/Roman Hanc

Nina Malovcová
TASR
Kaliňák oznámil ďalší posun pri výstavbe nemocnice.

V prípade výstavby vojenskej nemocnice v Prešove aktuálne prebieha pasportizácia stavby. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) počas stredajšieho tlačového brífingu. Predpokladá, že výstavba nemocnice by mohla pokračovať budúci týždeň.

Kaliňák priblížil, že súd nariadil v rámci predbežného opatrenia umožniť doterajšiemu zhotoviteľovi urobiť si vlastné vzorky pre prípadné mimosúdne alebo súdne vyrovnanie. Nové konzorcium preto momentálne preberá stavenisko a postupne začne so samotnou výstavbou.

Minister obhajuje postup pri kontrole stavby

Minister si zároveň nemyslí, že by stavebný dozor v prvej fáze výstavby pochybil. „Vďaka nim sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka nim sme neprevzali nekvalitne urobenú prácu, a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu, čo je predmetom teraz tej dohody. Keď miera intenzity nekvalitnej práce prekročila rámec, keď sme mohli odstúpiť od zmluvy, tak sme od zmluvy odstúpili,“ ozrejmil Kaliňák.

Foto: TASR – František Iván

Šéf rezortu obrany podotkol, že v prípade výstavby nemocnice naďalej dôveruje riaditeľovi Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a koordinátorovi projektu Marianovi Križkovi. Je tiež presvedčený, že prvá súťaž na výstavbu nemocnice bola nastavená dobre.

Nemocnica má posilniť východné krídlo NATO

Kaliňák ozrejmil, že nemocnica by mala slúžiť aj pre Maďarsko a Poľsko v prípade rozšírenia vojnového konfliktu. Výstavbou sa tak má posilniť východné krídlo NATO. „Žiadna takáto nemocnica na východnom krídle vlastne nie je v úrovni ROLE 4, a preto v prípade, keby bola vojna, čo všetci dúfame, že nikdy nebude, ale bohužiaľ na obranu musíte byť pripravení, tak táto nemocnica by slúžila pre všetkých, ktorí sú v dosahu nejakých 500 kilometrov,“ doplnil Kaliňák s tým, že aj z tohto dôvodu chcú nemocnicu postaviť rýchlo. Rezort chce výstavbou nemocnice takisto využiť nárast finančných prostriedkov na ministerstve obrany na projekty, ktoré budú všeobecne prospešné.

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