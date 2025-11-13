EÚ rieši financovanie Ukrajiny: Brusel ju chce podporiť miliardami, Orbán varuje pred „nalievaním peňazí do chaosu“

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine.
Zdôraznila, že Komisia pracuje na možnostiach, ako pokryť finančné potreby Kyjeva na nasledujúce dva roky, k čomu sa na októbrovom summite EÚ prihlásili aj lídri členských štátov. Ako najefektívnejšie riešenie opäť označila takzvanú reparačnú pôžičku financovanú zo zmrazených ruských aktív, informuje TASR.
Energetické útoky Ruska a reakcia Európskej únie
„Rusko opäť zintenzívnilo svoje útoky zameralo sa naraz na všetky energetické zdroje Ukrajiny… Keďže sa prezidentovi Putinovi nepodarilo dosiahnuť pokrok na bojisku, opäť sa snaží terorizovať ukrajinský ľud. Využívajú zimu ako zbraň,“ povedala šéfka EK pred europoslancami.
Prisľúbila, že Únia bude Ukrajine naďalej pomáhať v rôznych oblastiach od stabilizácie energetickej siete až po ochranu kritickej infraštruktúry prostredníctvom nového vybavenia proti dronom.
Von der Leyenová uviedla, že EK úzko spolupracuje s Belgickom a ďalšími členskými štátmi na možnostiach, ako tieto záväzky naplniť. Za najefektívnejšiu možnosť označila poskytnutie takzvanej reparačnej pôžičky prostredníctvom zmrazených ruských aktív.
„Poskytneme Ukrajine pôžičku, ktorú Ukrajina splatí, ak Rusko zaplatí vojnové reparácie. To je najefektívnejší spôsob, ako zabezpečiť obranu Ukrajiny a jej hospodárstvo. A najjasnejší spôsob, ako Rusku dať najavo, že čas nie je na jeho strane,“ poznamenala. Túto možnosť doteraz odmieta Belgicko, no kriticky sa k nej stavia aj Slovensko.
Obavy Belgicka a situácia okolo zmrazených aktív
Väčšina z ruských aktív približne 200 miliárd eur je totiž uložená v depozitári spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli. Belgicko sa obáva, že ponesie negatívne následky tohto kroku, teda že bude musieť tieto peniaze Rusku jedného dňa vrátiť, a bojí sa tiež straty dôvery zahraničných vkladateľov.
Ďalšími možnosťami podľa von der Leyenovej zostáva využitie rozpočtového priestoru na získanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch či uzavretie medzivládnej dohody, na základe ktorej členské štáty získajú potrebný kapitál samy. Obe alternatívy sú však neprijateľné pre vysoko zadlžené krajiny, ako sú Francúzsko a Taliansko, ktoré majú obmedzené prostriedky na financovanie Ukrajiny, poznamenal portál Politico.
Únia posiela Ukrajine ďalšie miliardy
Predsedníčka EK zároveň oznámila, že Únia vo štvrtok Kyjevu vyplatí takmer šesť miliárd eur v rámci úverovej iniciatívy Mimoriadne zrýchlenie príjmov pre Ukrajinu (ERA) a z Nástroja pre Ukrajinu.
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok v reakcii na vyšetrovanie korupčného škandálu na Ukrajine zverejnil príspevok na Facebooku, v ktorom zdôraznil, že Maďarsko sa nemieni zúčastniť na „nalievaní“ peňazí európskych daňových poplatníkov do chaosu na Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Ukrajinská vojnová mafiánska sieť úzko prepojená s prezidentom Volodymyrom Zelenským bola odhalená. Ministerka energetiky už rezignovala a hlavný obvinený opustil Ukrajinu,“ napísal Orbán.
„Do tohto chaosu chce Brusel naliať peniaze európskych daňových poplatníkov,“ dodal premiér s tvrdením, že peniaze, ktoré sa neminú na boje na fronte, ukradne vojnová mafia. „Je to šialené. Ďakujeme, ale nič z toho nechceme,“ poznamenal predseda maďarskej vlády.
Maďarsko odmieta financovať Ukrajinu
Podľa jeho slov Budapešť nechce posielať peniaze Maďarov na Ukrajinu. „Tie sú na lepšom mieste doma. Tento týždeň sme zdvojnásobili dávky pre opatrovateľov a rozhodli sme o zriadení štrnásteho dôchodku. A potom všetkom si už naozaj neželáme od ukrajinského prezidenta jeho finančné požiadavky a vydieranie. Je načase, aby Brusel konečne pochopil, na čo idú peniaze EÚ,“ uzavrel Orbán.
Ukrajinský minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková v stredu rezignovali, potvrdila premiérka Julija Svyrydenková, ktorá predložila parlamentu návrh na ich odvolanie. Hrynčuková svoje odstúpenie oznámila už predtým. Demisia ministrov súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore.
Zelenskyj vyzval ministrov na odchod
Oboch ministrov na odstúpenie v stredu vyzval Volodymyr Zelenskyj podľa jeho slov je dôvodom aj strata dôvery. Označil tiež za absolútne neprijateľné, že v sektore energetiky sú naďalej „nejaké machinácie“, zatiaľ čo Ukrajinci musia každý deň zápasiť s výpadkom dodávok energií v dôsledku ruských útokov.
