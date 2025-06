Emma Tekelyová priznala, že módne trendy sú absolútna trápnosť. Aby žena vyzerala dobre, rozhoduje úplne niečo iné

Nepozná vek a zdá sa, akoby ani nestarla. Reč je o bývalej televíznej hlásateľke, ktorá je zakaždým upravená, nech sa objaví kdekoľvek. Má svoj elegantný štýl, ktorého sa drží a zjavne aj cit pre módu. Mnohé ženy ju považujú za mimoriadne inšpirujúcu pre jej optimistický pohľad na život, ktorý sa taktiež odráža na celkovom vyžarovaní. Svojou charizmou, ale aj tým, ako sa stará o svoje telo i ducha, dostane takmer každého. Jej rady si nežnejšie pohlavie berie k srdcu, čo bude pravdepodobne aj v tomto prípade, keďže prezradila, čo by mala spraviť žena, ak chce vyzerať naozaj dobre.

Ak hľadáte nejaké nakopnutie, ktoré by vám zlepšilo náladu alebo si potrebujete pozdvihnúť sebavedomie, stačí vyhľadať na internete Emmu Tekelyovú a prečítať si niečo o nej. Možno ju totiž považovať za nekonečnú studnicu tipov a rád do života, no zabŕda aj do ženskej krásy a módy. Svedčia o tom knihy, ktoré doteraz vydala, napríklad ako Vek je len číslo, Ženy, nebláznite či Emma – Tvárová gymnastika – Tajomstvo mojej tváre. Už tieto názvy vypovedajú o tom, akú osvetu šíri. Podobne ako aj v časti podcastu To nerieš, moja, kde sa stretla v príjemnej ženskej spoločnosti so Zuzanou Vačkovou a Katarínou Brychtovou.

Dôležitý je pocit

Rozhovor o živote a móde bol plný zaujímavých rád od Emmy, ktoré si každá žena po jeho vypočutí rada odnesie. Reč padla aj na smiech, ktorý je podľa bývalej hlásateľky prospešný a keď sa bude nežnejšie pohlavie smiať, bude zaručene krásne. K tomu samozrejme prispieva aj to, čo má žena oblečené. Otvorila sa téma o nosení šiat počas chladnejších mesiacov, no ako priznala herečka Zuzana Vačková, príliš ich nemusí, keďže si pod ne musí dať obtiahnuté pančušky.

Alternatívou by mohla byť kombinácia šiat a čižiem. Objavilo sa však zaváhanie, či sa to hodí aj v tomto teplejšom období a ako by to vyzeralo. „Veď nebolo by mi teplo, ráno je 10 stupňov Celzia, chápeš…“ dodala Zuzana. Do toho jej skočila Emma a pohotovo zareagovala slovami, nad ktorými sa mnohí zamyslia. „Ja neviem, či je dôležité, čo si kto myslí,“ začala bývalá hlásateľka a pokračovala: „Máme také zakorenené, že musíme vyzerať. U mňa je móda o „feelingu“. Môžeš si dať na seba neviem čo, z butiku z výkladu, od neviem kadiaľ, ale keď sa v tom necítiš dobre, nikdy v tom dobre vyzerať nebudeš.“

Zdôraznila tak, že v móde rozhoduje vnútorný pocit a zároveň spomenula jeden britský výskum, v ktorom sa 55-ročná žena obliekla do vecí, ktoré sa jej páčia a cíti sa v nich dobre a následne si na seba dala to, čo jej dala štylistka. Ľudia zhodnotili, že najlepšie vyzerala v módnych kúskoch, ktoré si vybrala sama. Zohral tu úlohu práve spomínaný pocit, ktorým sa riadila pri výbere oblečenia.

Prečo by žena mala nosiť podpätky?