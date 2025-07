Džús za 4,60 €, voda za 2,80 €: Navštívili sme zmrzlináreň v Chorvátsku. Ceny nás šokovali, toľkoto dáte za kopček

Koľko stojí osvieženie pri Jadranskom mori? Ceny potravín či parkovania v Chorvátsku sme vám už priniesli, no teraz sme sa pozreli na niečo, bez čoho si mnohí nevedia predstaviť letnú dovolenku – kopček zmrzliny.

Nedávno sme vás informovali, aké sú ceny potravín v Chorvátsku a či sa vám oplatí prísť na dovolenku s plným kufrom jedla z domu alebo si nakúpiť až priamo v cieľovej destinácii. No pozreli sme sa aj na to, koľko vás vyjde obed v reštaurácii, koľko vo fastfoode, koľko stojí pivo, káva či iné alkoholické a nealkoholické nápoje, ale aj na to, aká je cena pohonných hmôt či parkovania. Tentoraz sme sa zamerali na cenu zmrzliny.

Veronika Samborská v intereze zodpovedá za korektúru časti článkov. Spolu s manželom a s dvoma deťmi žijú v lete v Chorvátsku a už viac ako 13 rokov prevádzkujú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Svoje zážitky z Jadranu čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Klaudiou Oselskou.

Malá zmrzlina za 2,50 eura

Počas našich letných ciest po Chorvátsku sme sa rozhodli, že pre vás zmapujeme ceny jedál, aby ste si vedeli lepšie naplánovať váš dovolenkový rozpočet. Najmä, ak sa sem chystáte v najbližších týždňoch užiť si chvíle vytúženého voľna.

V mimoriadne turisticky obľúbenom chorvátskom meste Dubrovník sme navštívili aj miestnu zmrzlináreň, kde sme si malú zmrzlinu kúpili za 2,50 eura, pričom veľká stála až 3,50 eura. No v Bratislave je to tiež od 2,50 eura a v Košiciach okolo 2 eur.

Okrem zmrzliny však mali v ponuke aj ľadovú kávu, ktorá vyšla na rovných 6 eur, Coca-Colu za 3 eurá, balenú minerálnu vodu za 2 eurá, čerstvý džús za 4,60 eura, či dokonca vodu s ľadom až za 2,80 eura.