Ďalší slovenský pivovar to vzdal. Vysoké ambície položila tvrdá realita

Foto: Fb/ Fólkvang Brewery

Martin Cucík
Podnikateľské prostredie novým biznisom na Slovensku nepraje. Svoje vie o tom aj končiaci pivovar z Popradu.

Slovenský trh remeselných pivovarov prišiel o ďalšie meno. Činnosť ukončil pivovar Fólkvang Brewery z Popradu, ktorý niekoľko rokov pôsobil pod Tatrami a svoje pivá distribuoval aj do ďalších častí krajiny.

Ako informoval portál Opive, projekt vznikol pôvodne ako kočovný pivovar, no v roku 2021 získal vlastné priestory v centre Popradu. Prevádzku rozbehli na technológii po bývalom pivovare Egidius. Podľa spolumajiteľa Samuela Korbu prišla príležitosť po zmene vlastníka budovy.

Ambície boli vysoké

Vo vlastných priestoroch začali variť pivo na jeseň 2021. Okrem regiónu sa snažili osloviť aj zákazníkov v ďalších mestách Slovenska. Organizovali rozvozy fľaškového piva medzi Popradom a Bratislavou a spolupracovali aj s miestnymi podnikmi.

Fólkvang Brewery mal pritom ambície ďalej rásť. Do budúcnosti plánoval podporovať aj menšie začínajúce pivovary či kočovné projekty, ktoré hľadali voľné výrobné kapacity. Napokon však prišlo rozhodnutie o ukončení prevádzky.

Firma stavila na severský štýl Vikingov. Foto: Fb/Fólkvang Brewery

Za koncom pivovaru stojí kombinácia viacerých faktorov. Samuel Korba priznal, že čoraz náročnejšie bolo skĺbiť fungovanie pivovaru s pracovnými povinnosťami. „Hlavným dôvodom ukončenia činnosti bol najmä nedostatok času z mojej strany, keďže pracovné povinnosti mi už neumožňovali venovať sa pivovaru naplno,“ uviedol pre portál Opive.

Situáciu podľa neho komplikovali aj financie. Predaje dlhodobo nerástli a príjmy už nestačili pokrývať náklady spojené s prevádzkou. Podľa Korbu zohralo úlohu aj podnikateľské prostredie na Slovensku, ktoré nevníma pozitívne.

Podnikateľom štát nepraje

Tvrdí, že podmienky pre menších podnikateľov sú z roka na rok náročnejšie. Po zatvorení pivovaru zostala na predaj aj pivovarnícka technológia. Zatiaľ nie je jasné, či ju odkúpi nový záujemca na Slovensku alebo skončí v zahraničí.

Koniec Fólkvang Brewery pritom nie je ojedinelým prípadom. Problémy v poslednom období riešia viaceré malé pivovary a pivné projekty po celom Slovensku. Nedávno skončil napríklad aj kočovný pivovar na Zamagurí, ktorého majiteľ priznal, že ďalšie fungovanie už nedávalo ekonomický zmysel. Informovala o tom STVR.

Foto: TASR/Maroš Herc

Upozornil pritom na rastúce náklady, slabší turizmus aj zhoršujúce sa podmienky pre podnikanie. Podľa Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska zasiahli sektor najmä drahšie energie, vyššie ceny surovín, rast nákladov na distribúciu aj slabšia návštevnosť gastroprevádzok.

Remeselné pivá sú pritom náročnejšie na výrobu, čo sa následne premieta aj do ich cien. Mnohí menší výrobcovia tak bojujú s tým, že zákazníci začali viac šetriť a do podnikov chodia menej často.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
IĽP zverejnil nominácie na anticenu Homofób roka: Na zozname sa nachádzajú prekvapivé mená

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac