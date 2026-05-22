Ďalší slovenský pivovar to vzdal. Vysoké ambície položila tvrdá realita

Slovenský trh remeselných pivovarov prišiel o ďalšie meno. Činnosť ukončil pivovar Fólkvang Brewery z Popradu, ktorý niekoľko rokov pôsobil pod Tatrami a svoje pivá distribuoval aj do ďalších častí krajiny.
Ako informoval portál Opive, projekt vznikol pôvodne ako kočovný pivovar, no v roku 2021 získal vlastné priestory v centre Popradu. Prevádzku rozbehli na technológii po bývalom pivovare Egidius. Podľa spolumajiteľa Samuela Korbu prišla príležitosť po zmene vlastníka budovy.
Ambície boli vysoké
Vo vlastných priestoroch začali variť pivo na jeseň 2021. Okrem regiónu sa snažili osloviť aj zákazníkov v ďalších mestách Slovenska. Organizovali rozvozy fľaškového piva medzi Popradom a Bratislavou a spolupracovali aj s miestnymi podnikmi.
Fólkvang Brewery mal pritom ambície ďalej rásť. Do budúcnosti plánoval podporovať aj menšie začínajúce pivovary či kočovné projekty, ktoré hľadali voľné výrobné kapacity. Napokon však prišlo rozhodnutie o ukončení prevádzky.
Za koncom pivovaru stojí kombinácia viacerých faktorov. Samuel Korba priznal, že čoraz náročnejšie bolo skĺbiť fungovanie pivovaru s pracovnými povinnosťami. „Hlavným dôvodom ukončenia činnosti bol najmä nedostatok času z mojej strany, keďže pracovné povinnosti mi už neumožňovali venovať sa pivovaru naplno,“ uviedol pre portál Opive.
Situáciu podľa neho komplikovali aj financie. Predaje dlhodobo nerástli a príjmy už nestačili pokrývať náklady spojené s prevádzkou. Podľa Korbu zohralo úlohu aj podnikateľské prostredie na Slovensku, ktoré nevníma pozitívne.
Podnikateľom štát nepraje
Tvrdí, že podmienky pre menších podnikateľov sú z roka na rok náročnejšie. Po zatvorení pivovaru zostala na predaj aj pivovarnícka technológia. Zatiaľ nie je jasné, či ju odkúpi nový záujemca na Slovensku alebo skončí v zahraničí.
Koniec Fólkvang Brewery pritom nie je ojedinelým prípadom. Problémy v poslednom období riešia viaceré malé pivovary a pivné projekty po celom Slovensku. Nedávno skončil napríklad aj kočovný pivovar na Zamagurí, ktorého majiteľ priznal, že ďalšie fungovanie už nedávalo ekonomický zmysel. Informovala o tom STVR.
Upozornil pritom na rastúce náklady, slabší turizmus aj zhoršujúce sa podmienky pre podnikanie. Podľa Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska zasiahli sektor najmä drahšie energie, vyššie ceny surovín, rast nákladov na distribúciu aj slabšia návštevnosť gastroprevádzok.
Remeselné pivá sú pritom náročnejšie na výrobu, čo sa následne premieta aj do ich cien. Mnohí menší výrobcovia tak bojujú s tým, že zákazníci začali viac šetriť a do podnikov chodia menej často.
