Helena Krajčiová sa ozvala z New Yorku: Pri ikonickom mieste priznala, čo ju úplne dostalo

New York má miesta, ktoré poznajú ľudia aj bez toho, aby ich niekedy navštívili. Central Park patrí medzi ne a aj krátka prechádzka v ňom dokáže pôsobiť ako malý výlet do úplne iného sveta.
Herečka Helena Krajčiová sa podelila o záber z miesta na instagrame, ktoré pred pár dňami navštívila za tzv. veľkou mlákou. Jej kroky viedli do ikonického Central Parku v New Yorku, kde objavovala známe aj menej nápadné zákutia, no s úsmevom priznala, že nie všetky sa jej podarilo presne pomenovať. Ani turistický sprievodca pod pazuchou vraj nestačil na to, aby sa v obrovskom zelenom priestore úplne zorientovala, a tak z návštevy zostal najmä dojem z parku, ktorý za každým rohom ponúka ďalší malý objav.
Jedno miesto spoznala okamžite
Helena Krajčiová sa v príspevku vrátila k prechádzke po Central Parku a s typickým nadhľadom opísala, čo všetko v ňom videla. Jedno miesto však pomenovala bez váhania. „Pamätník Johna Lennona – to je zjavné,“ napísala herečka. Ostatné časti parku už boli podľa nej o čosi väčšou výzvou.
Central Park je totiž obrovský a hoci patrí medzi najznámejšie miesta v New Yorku, pri prechádzke sa v ňom dá veľmi ľahko stratiť v množstve chodníkov, zákutí a drobných zastávok. „Ostatné miesta v Central Parku sme neidentifikovali, hoc s turistickým sprievodcom pod pazuchou,“ priznala Krajčiová.
