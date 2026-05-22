Nový prieskum ukázal tesný súboj PS a Smeru. Rozhodovať môže Matovičovo hnutie

Foto: YouTube - Úrad vlády SR

Nina Malovcová
Strany PS a Smer sú prakticky vyrovnané.

Prvé miesto zatiaľ nemá isté nikto. Nový volebný model ukázal mimoriadne tesný súboj medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom, pričom rozdiel medzi dvojicou najsilnejších strán je minimálny. Výsledky zároveň naznačujú, že o budúcej vláde môže rozhodovať jediná strana pod hranicou zvoliteľnosti.

Prieskum, ktorý pre Denník N realizovala agentúra Ipsos medzi 15. a 20. májom 2026 zároveň ukazuje, že rozhodovať by mohlo aj to, ktoré strany sa napokon dostanú do parlamentu a ktoré zostanú tesne pod hranicou zvoliteľnosti.

Do parlamentu by sa dostalo sedem strán

Na treťom mieste skončila Republika s podporou 11,2 percenta hlasov. Nasledujú Hlas so ziskom 8,3 percenta, SaS s podporou 8,2 percenta a Hnutie Slovensko Igora Matoviča, ktoré by získalo 7,8 percenta hlasov.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH s výsledkom 5,9 percenta. Tesne pod hranicou piatich percent zostali Demokrati, ktorých by volilo 4,7 percenta respondentov. Ďalšie strany zaostali výraznejšie. Maďarská aliancia, Sme rodina aj SNS Andreja Danka sa pohybovali približne na úrovni troch percent.

Opozícia by mala len tesnú väčšinu

Model naznačuje, že súčasná opozícia by vedela získať parlamentnú väčšinu len v prípade spolupráce PS, SaS, KDH a Hnutia Slovensko. Spolu by tieto strany obsadili 78 kresiel v parlamente. Bez hnutia Igora Matoviča by väčšina nevznikla.

Podľa prepočtu mandátov by PS získalo 37 poslancov, SaS a Hnutie Slovensko po 15 kresiel a KDH 11 mandátov. Smer by mal 36 poslancov, Republika 21 a Hlas 15 kresiel.

