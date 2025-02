Dvojníčka Ariany Grande spravila nemysliteľné. Ľudia tvrdia, že to už prehnala, podoba so známou speváčkou je desivá

V dobe sociálnych sietí sa dá sláva získať rôznymi spôsobmi. Niektorí sa presadia talentom, iní unikátnou osobnosťou, no existujú aj takí, ktorí stavajú svoju popularitu na podobnosti s už existujúcimi celebritami. Práve do tejto kategórie patrí mladá Paige, ktorá svojou podobnosťou so známou umelkyňou desí verejnosť.

Paige Niemann si získala pozornosť sveta ako takmer dokonalá dvojníčka popovej ikony Ariany Grande. Sledovateľov začala priťahovať už ako tínedžerka, keď na sociálnych sieťach zverejňovala videá, v ktorých napodobňovala Arianinu mimiku, gestikuláciu či spôsob reči. Jej precízne spracované videá sa rýchlo stali virálnymi a výsledkom bol raketový nárast popularity na platformách ako TikTok a Instagram.

View this post on Instagram A post shared by paige niemann (@paigeniemann)

Z obdivovateľky internetovou hviezdou

S rastúcim publikom však prišla aj vlna kontroverzie. Nie všetci fanúšikovia Ariany Grande boli nadšení z toho, že si mladá influencerka vybudovala kariéru na imitovaní ich obľúbenej speváčky. Dokonca ani samotná Ariana Grande neprejavovala z tohto fenoménu veľké nadšenie. Naopak, zanietená „imitátorka“ Ariany si slávu užíva a pred pár dňami sa prvýkrát objavila na červenom koberci.

A ako inak – opäť sa prevtelila do svojho idola a zmiatla tak mnohých prítomných. Ako však uvádza web Tyla, viacerí fanúšikovia Ariany sa v rôznych diskusiách do nej obuli: „Najskôr som si myslel, že je to vosková figurína Madame Tussaud,“ píše kritik a pridáva sa ďalší: „Áno, som z toho tiež vydesený.“

Situácia sa však začala zhoršovať už pred pár rokmi, keď Paige oznámila svoj vstup na platformu OnlyFans, kde ponúkala exkluzívny obsah. Mnohí to považovali za nevhodné a manipulatívne, pretože jej podoba s Arianou Grande mohla v publiku vyvolávať zmätok.

Obdiv alebo vypočítavosť?