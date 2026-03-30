Dve krajiny sa bijú o to, aby boli v EÚ: Preteky o vstup sa vyostrujú, členmi by sa mohli stať spoločne

Čím viac, tým lepšie. Veľvyslanec Čiernej Hory pri Európskej únii Petar Markovič nevidí problém v tom, že sa Island pridá ku kandidátskym krajinám na vstup do bloku. Práve naopak.
„Môžeme si podeliť 28. miesto. Momentálne sme uzavreli viac (prístupových) kapitol ako Island a očakávame, že pred ich referendom o pristúpení uzavrieme ďalšie, aby sa preteky stali rovnako zaujímavými pre obe krajiny,“ povedal veľvyslanec v rozhovore pre The New Union Post.
Island môže rýchlo dobehnúť Čiernu Horu
Podľa spomenutého denníka by Island mohol rýchlo predbehnúť Čiernu Horu ako favorita na ďalšieho nového člena EÚ, ak referendum 29. augusta znovu otvorí prístupové rokovania s EÚ. Markovič zhodnotil nedávny pokrok Podgorice, súčasné výzvy a ďalšie kroky potrebné na uzavretie všetkých kapitol do konca roka.
Zároveň zdôraznil, že „akákoľvek dobrá správa pre ostatných kandidátov“, či už sú v procese rokovaní, potenciálni kandidáti alebo sú momentálne pozastavení, „je dobrou správou“ pre celkovú politiku rozširovania EÚ.„Rovnako ako sme nikdy nezávideli pokrok Ukrajiny alebo Moldavska, nezávidíme ani náhlu vyhliadku na vstup Islandu,“ poznamenal.
Čierna Hora má zatiaľ náskok v počte uzavretých kapitol
Čierna Hora v súčasnosti predbežne uzavrela 14 z 33 kapitol. Island by v prípade obnovenia prístupových rokovaní obnovil 12 kapitol, ktoré uzavrel pred rokom 2013. Podľa Markoviča nie je nemožné, že by sa Čierna Hora a Island mohli pripojiť k EÚ „spolu alebo vo veľmi krátkom čase po sebe“.
