Dramatické chvíle na letisku, museli ho uzavrieť: Slovenské lietadlo takmer zišlo z dráhy, na palube bolo 190 pasažierov

Približne 190 pasažierov včera prežilo nepríjemnú skúsenosť. Lietadlo slovenskej spoločnosti AirExplore prilietajúce z tureckej Antalye pristávalo v Krakove. Zišlo však z dráhy a skončilo na trávniku.
Ako informuje web Noviny, piloti lietadla spoločnosti AirExplore čelili pri pristávaní v Krakove nepriaznivým podmienkam. Podľa vyjadrenia Enter Air intenzívne pršalo. Lietadlo tak pri pristávaní skončilo na trávniku. Našťastie, približne 190 pasažierov bolo následne bezpečne evakuovaných.
🚨 Kraków-Balice całkowicie zamknięte! Boeing 737-800 Enter Air lecący z Antalyi wypadł z pasa i zatrzymał się na trawie 🌧️✈️
Na miejscu pracują służby ratownicze, w tym ciężkie wozy techniczne z Krakowa. Do akcji ściągnięto także strażaków z czeskiej Ostrawy 🇨🇿, wyposażonych w… pic.twitter.com/QOnuTABKOT
— Raport Światowy (@RaportSwiatowy) September 14, 2025
Prevádzka letiska ale bola dočasne prerušená. Leteckú dopravu sa podarilo obnoviť až v pondelok o jednej hodine. Podľa krakovského letiska je možné, že pasažieri budú následky incidentu pociťovať aj dnes. Mali by rátať s možnými zmenami letov a s meškaniami.
