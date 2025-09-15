Dramatické chvíle na letisku, museli ho uzavrieť: Slovenské lietadlo takmer zišlo z dráhy, na palube bolo 190 pasažierov

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Pasažieri prežili nepríjemné chvíle.

Približne 190 pasažierov včera prežilo nepríjemnú skúsenosť. Lietadlo slovenskej spoločnosti AirExplore prilietajúce z tureckej Antalye pristávalo v Krakove. Zišlo však z dráhy a skončilo na trávniku.

Ako informuje web Noviny, piloti lietadla spoločnosti AirExplore čelili pri pristávaní v Krakove nepriaznivým podmienkam. Podľa vyjadrenia Enter Air intenzívne pršalo. Lietadlo tak pri pristávaní skončilo na trávniku. Našťastie, približne 190 pasažierov bolo následne bezpečne evakuovaných.

Prevádzka letiska ale bola dočasne prerušená. Leteckú dopravu sa podarilo obnoviť až v pondelok o jednej hodine. Podľa krakovského letiska je možné, že pasažieri budú následky incidentu pociťovať aj dnes. Mali by rátať s možnými zmenami letov a s meškaniami.

