Dramatická nedeľa na východe: Policajná naháňačka skončila pádom do priepasti. Hasiči na ceste k zásahu havarovali

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Nina Malovcová
Vodič utekal pred políciou v Zemplínskej Teplici.

Dnešné popoludnie na východe Slovenska prinieslo sériu nezvyčajných udalostí. V obci Zemplínska Teplica v okrese Trebišov sa po 15:00 odohrala policajná naháňačka, ktorá sa skončila nečakane dramaticky.

Podľa informácií televízie Markíza policajti prenasledovali vozidlo, ktorého vodič sa pokúsil uniknúť. Muži zákona mali podozrenie, že šoféruje bez vodičského oprávnenia.

Auto skončilo v hlbokej priepasti

Prenasledovanie sa skončilo nehodou. Unikajúce vozidlo spadlo do priepasti, ktorá bola podľa dostupných informácií hlboká približne 20 metrov. Keď sa policajti dostali k havarovanému autu, čakalo ich prekvapenie. Vo vozidle sa údajne nikto nenachádzal.

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Krátko po tejto udalosti došlo k ďalšej nehode. Za Trebišovom havarovalo hasičské vozidlo, ktoré smerovalo k zásahu. V ňom sa nachádzali štyria príslušníci hasičského zboru. Vozidlo skončilo prevrátené nabok. Jeden z hasičov utrpel podľa dostupných informácií ľahké zranenie a previezli ho do nemocnice.

Po nehode zostala cesta I/79 na obchvate Trebišova, konkrétne na nadjazde, určitý čas neprejazdná. Dopravu na mieste usmerňovali policajti.

