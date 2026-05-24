Dráma nad Európou: Pilot dostal počas letu infarkt. Stroj začal náhle klesať, cestujúci opísali chvíle hrôzy

Ilustračná foto: ERIC SALARD from PARIS, FRANCE, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Pilot mal počas letu skolabovať priamo v kokpite.

Pokojný let z Tenerife do Birminghamu sa v priebehu niekoľkých minút zmenil na dramatický boj o čas. Posádka lietadla spoločnosti Jet2 musela vo vzduchu riešiť vážnu zdravotnú situáciu jedného z pilotov a pasažieri opisujú chvíle paniky, plač detí aj náhle klesanie stroja.

O incidente informoval britský Daily Mail. Lietadlo Airbus A321 smerovalo vo štvrtok večer z Tenerife do Birminghamu, keď sa kapitánovi vo výške približne 9 kilometrov náhle zhoršil zdravotný stav. Podľa viacerých cestujúcich mal pilot dostať infarkt priamo v kokpite.

Posádka hľadala medzi pasažiermi lekára

Svedkovia tvrdia, že po zhoršení zdravotného stavu pilota začal na palube chaos. Letušky a členovia posádky utekali uličkou medzi sedadlami a hľadali medzi cestujúcimi zdravotníka, ktorý by dokázal pomôcť. Niektorí pasažieri si zároveň všimli, že lietadlo začalo náhle klesať. Posádka sa rozhodla pre núdzové pristátie v portugalskom Porte, kde stroj pristál približne o 2:11 ráno.

„Moja partnerka sa zobudila do úplného chaosu. Naše dvojročné dieťa začalo plakať, všade blikali svetlá a lietadlo veľmi rýchlo klesalo,“ opísal jeden z cestujúcich. Ďalší pasažieri tvrdili, že členovia posádky boli viditeľne vystrašení a snažili sa čo najrýchlejšie nájsť lekára.

Krátko po pristátí vstúpili na palubu záchranári, ktorí pilotovi poskytli prvú pomoc ešte v lietadle. Následne ho previezli do nemocnice. Letecká spoločnosť neskôr podľa britských médií informovala cestujúcich, že pilot utrpel infarkt priamo počas letu.

Viac ako 220 ľudí zostalo uviaznutých v Portugalsku

Dramatické chvíle sa po pristátí neskončili. Viac než 220 cestujúcich zostalo na letisku v Porte približne 13 hodín, kým spoločnosť zabezpečila náhradného pilota. Pasažieri tvrdia, že po pristátí ich nechali viac než hodinu sedieť v lietadle bez možnosti vystúpiť.

Neskôr sa mali dozvedieť, že ubytovanie nedostanú. „Len nás nechali túlať sa po letisku. Povedali nám, že hotely sú príliš drahé,“ uviedol jeden z cestujúcich pre The Irish Sun. Spoločnosť Jet2 nakoniec vyslala do Porta náhradného pilota z Manchestru, ktorý pasažierov dopravil späť do Birminghamu.

Hovorca spoločnosti Jet2 pre Daily Mail potvrdil, že let bol odklonený po zdravotných komplikáciách jedného z pilotov. „Bezpečnosť nebola v žiadnom momente ohrozená a cestujúci následne pokračovali v ceste. Ospravedlňujeme sa za nepredvídané zdržanie,“ uviedla spoločnosť.

