Dovolenka sa vám môže predĺžiť, aj keď neletíte cez Blízky východ: Lety z populárnych destinácií sa rušia

Foto: AirExplore

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Rezort diplomacie vydal nové odporúčania.

Z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe dochádza k rušeniu a presmerovaniu viacerých medzinárodných leteckých spojení medzi Áziou a Európou. Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich zo Srí Lanky, Maldív a Indie. Dostupnosť letov sa môže meniť v krátkom čase.

Na svojom webe na to upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Cestujúcim odporúča, aby kontaktovali svoju leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu a preverili možnosti náhradného spojenia. Priebežne by tiež mali sledovať aktuálne informácie o letoch.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Trump uviedol, koľko by mal trvať útok na Irán: USA hlásia prvé obete, označil ich za „skvelých ľudí“
2.
Dron zasiahol už aj Cyprus: Situáciu riešia britské ozbrojené sily, úrady zatiaľ nehlásili žiadne obete
3.
Desiatky mŕtvych a výbuchy v 3 krajinách: Blízky východ čelí ďalšej vlne útokov, zranených je takmer 150 ľudí
Zobraziť všetky články (54)

Situácia na Maldivách

Rezort diplomacie ďalej radí skontrolovať si platnosť víz alebo povolenia na pobyt. Cestujúci sa tiež majú riadiť pokynmi miestnych orgánov a leteckých spoločností. Zároveň Migračný úrad Srí Lanky informoval, že zahraničným turistom, ktorí nemôžu opustiť krajinu z dôvodu zrušených letov smerujúcich cez Blízky východ, poskytne bezplatné predĺženie víz o sedem dní odo dňa skončenia ich platnosti. Dôvodom je, aby mohli na území krajiny zotrvať legálne do zabezpečenia náhradného odletu.

Ilustračná foto: Unsplash

Taktiež Ministerstvo cestovného ruchu Maldív uviedlo, že turistom dotknutým narušením leteckej dopravy je umožnené zotrvať v krajine bez sankcií za prekročenie povoleného pobytu, pričom odchody cestujúcich sú koordinované v spolupráci s imigračnými orgánmi, leteckými spoločnosťami a turistickými zariadeniami.

V prípade Indie môžu zahraniční štátni príslušníci požiadať prostredníctvom regionálneho úradu pre registráciu cudzincov (Foreigners Regional Registration Office – FRRO) o predĺženie víza alebo úpravu pobytového statusu, priblížilo MZVEZ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Niektorí Slováci si podať daňové priznanie nemusia, poznáme kľúčovú sumu. Je aj ďalšia možnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac