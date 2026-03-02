Dovolenka sa vám môže predĺžiť, aj keď neletíte cez Blízky východ: Lety z populárnych destinácií sa rušia

Z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe dochádza k rušeniu a presmerovaniu viacerých medzinárodných leteckých spojení medzi Áziou a Európou. Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich zo Srí Lanky, Maldív a Indie. Dostupnosť letov sa môže meniť v krátkom čase.
Na svojom webe na to upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Cestujúcim odporúča, aby kontaktovali svoju leteckú spoločnosť alebo cestovnú kanceláriu a preverili možnosti náhradného spojenia. Priebežne by tiež mali sledovať aktuálne informácie o letoch.
Situácia na Maldivách
Rezort diplomacie ďalej radí skontrolovať si platnosť víz alebo povolenia na pobyt. Cestujúci sa tiež majú riadiť pokynmi miestnych orgánov a leteckých spoločností. Zároveň Migračný úrad Srí Lanky informoval, že zahraničným turistom, ktorí nemôžu opustiť krajinu z dôvodu zrušených letov smerujúcich cez Blízky východ, poskytne bezplatné predĺženie víz o sedem dní odo dňa skončenia ich platnosti. Dôvodom je, aby mohli na území krajiny zotrvať legálne do zabezpečenia náhradného odletu.
Taktiež Ministerstvo cestovného ruchu Maldív uviedlo, že turistom dotknutým narušením leteckej dopravy je umožnené zotrvať v krajine bez sankcií za prekročenie povoleného pobytu, pričom odchody cestujúcich sú koordinované v spolupráci s imigračnými orgánmi, leteckými spoločnosťami a turistickými zariadeniami.
V prípade Indie môžu zahraniční štátni príslušníci požiadať prostredníctvom regionálneho úradu pre registráciu cudzincov (Foreigners Regional Registration Office – FRRO) o predĺženie víza alebo úpravu pobytového statusu, priblížilo MZVEZ.
