Niektorí Slováci si podať daňové priznanie nemusia, poznáme kľúčovú sumu. Je aj ďalšia možnosť

peniaze

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v minulom roku nepresiahli sumu 2876,90 eura s výnimkou daňovníka.

Povinnosť podať daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2025 sa týka širokého okruhu daňovníkov, od zamestnancov s viacerými príjmami cez živnostníkov až po právnické osoby. S blížiacim sa termínom podávania DP na to upozornila finančná správa (FS). Štandardná lehota je do konca marca kalendárneho roka, je možné si ju však aj predĺžiť.

„Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb musí podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli 2876,90 eur. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Zahŕňa sa sem aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Priznanie sú povinní podať aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ neurobil ročné zúčtovanie dane, alebo ak mali viacero zamestnávateľov a súčasne ďalšie druhy príjmov,“ priblížil hovorca FS Daniel Kováč.

Kedy daňové priznanie podať nemusíte?

Naopak, fyzická osoba (FO) nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v minulom roku nepresiahli sumu 2876,90 eura s výnimkou daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu. Takisto ak FO dosiahla príjmy oslobodené od dane, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy, z ktorých bola daň vyberaná zrážkou.

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (PO) je povinná podať každá právnická osoba okrem niektorých výnimiek.

Foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Patria k nim PO, ktoré nie sú založené na podnikanie a majú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú zdaňované zrážkou, či Národná banka Slovenska (NBS), ak má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú zdaňované zrážkou.

Tiež občianske združenia, ak majú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú zdaňované zrážkou, a príjmy z členských príspevkov, ktoré sú od dane oslobodené, rozpočtové a príspevkové organizácie, ak majú okrem príjmov zdaňovaných zrážkou len príjmy oslobodené od dane, ako aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ak majú iba príjmy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov, príspevkov a príjmy zdaňované zrážkou.

Daňovník si môže podanie aj odložiť

„Daňovník si môže podanie daňového priznania k dani z príjmov odložiť, napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov, či z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby,“ doplnil Kováč.

V tomto prípade nie je potrebné uvádzať dôvod odkladu a správca dane ho neschvaľuje. Tlačivo však musí byť podané najneskôr do 31. marca 2026.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vrátia vám 35 eur: Stačí, ak do daňového priznania dáte jednu vec. Zistite, či máte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac