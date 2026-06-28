Dostanú seniori 13. dôchodky? Gašpar hovorí o vlajkovej lodi, podľa Šimečku musia byť adresnejšie

Niektorí by ich okamžite zrušili, iní ich považujú za nedotknuteľnú vec. Reč je o 13. dôchodkoch, ktoré do veľkej miery rozdeľujú nielen politikov, ale aj spoločnosť. Mal by ich štát vyplácať v takomto ekonomicky náročnom období?
Hnutie Progresívne Slovensko ich vraj rušiť nechce. V relácii O 5 minút 12 verejnoprávnej televízie to uviedol líder tohto opozičného subjektu Michal Šimečka.
Musia byť adresnejšie
Podľa jeho slov skôr plánujú zadresnenie týchto dôchodkov. Hovoril o tom, že zadresnením by sa mohol znížiť objem prostriedkov, ktoré sú potrebné na ich vyplácanie. Jeho diskusný oponent a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) prízvukoval, že 13. dôchodky budú vyplácať, kým na ne nájdu prostriedky. Je to podľa neho vlaková loď strany Smer.
Na margo energopomoci Gašpar pripustil, že by mala byť adresnejšia, dodal však, že pri rastúcich cenách energií bude potrebné, aby štát ľuďom pomáhal.
„Energopomoc nie je adresná, ak ju dostávajú takmer všetci,” oponoval Šimečka. Dodal, že by boli radi, ak by štát dokázal chrániť ľudí pred vysokými cenami energií, no štát si to podľa neho aktuálne nevie dovoliť. Tiež pripustil, že nie je nutné zrušiť ju, no mala by sa tiež zadresniť. „Keď začne ekonomika šliapať a budeme mať vyššie daňové výnosy, potom sa o tom môžeme baviť,” dodal.
Zmeny v dôchodkoch
Ako sme vás nedávno informovali, júl so sebou prinesie zmenu, ktorú by mali postrehnúť všetci, ktorí rozmýšľajú nad predčasným dôchodkom.
Spisovanie žiadostí o dôchodok prebieha v pobočkách Sociálnej poisťovne. Skôr než tam však zamierite, mali by ste sa uistiť, že spĺňate všetky podmienky nároku. Obzvlášť keď chcete odísť do predčasného dôchodku, keďže v takom prípade je pre vás júl kľúčovým obdobím.
Medzi základné podmienky pre zisk predčasného dôchodku sa radí aj to, že suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Suma vášho predčasného starobného dôchodku k dňu, keď požiadate o jeho priznanie, ešte pár dní musí byť najmenej 454,70 eura mesačne, čo je viac ako 1,6-násobok životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Táto suma platí od 1. júla 2025 a už čoskoro ju tak nahradí nová, ktorá je už známa.
Na túto dôležitú informáciu upozorňuje aj Sociálna poisťovňa, ktorá oznamuje: “Suma životného minima, a teda aj jej 1,6-násobok pre vypočítanie minimálnej sumy predčasného starobného dôchodku, sa každý rok mení. Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.”
Rozdiel oproti minulému roku tak predstavuje 17,65 eura, teda necelých 18 eur. Na prvý pohľad sa môže zdať zanedbateľný, no napriek tomu v mnohých prípadoch zaváži a spôsobí, že penzistom, ktorí splnia podmienky veku aj odpracovaných rokov, nevznikne nárok na predčasnú penziu.
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