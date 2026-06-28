Kamenický obhajuje dotáciu pre Rock pod Kameňom. Tému transakčnej dane označil za nafúknutú

Robert Fico a Ladislav Kamenický

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Jakub Baláž
SITA
Minister financií prirovnal kontroverzný ročník festivalu Rock pod Kameňom k Pohode, ktorá podľa neho poberala zo štátneho oveľa viac.

Ladislav Kamenický v diskusnej relácii spravodajskej televízie JOJ24 hovoril o rozpočte na budúci rok, o kritizovanej dotácii pre východoslovenský festival Rock pod Kameňom, ale aj o transakčnej dani.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa už v súvislosti s budúcoročným rozpočtom stretol s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a prebrali si východiská. S ostatnými kolegami sa chce o rozpočte baviť ešte počas leta.

Rozpočtové provizórium nepripadá do úvahy

Dôležité je, aby sme sa na konci dohodli. Ja som realista. Doručil som štyri rozpočty a doručím aj piaty,” povedal. „Rozpočtové provizórium pre mňa nepripadá do úvahy,” uviedol Kamenický.

Konkrétny termín predstavenia budúcoročného rozpočtu Kamenický spresniť nechcel, štandardný termín je podľa neho 15. október. Podľa Kamenického slov pre neho nie je podstatný termín, ale to, aby bol rozpočet doručený. Sám ale podporuje septembrový termín. Ako ozrejmil, čím budú bližšie ku koncu roka, tým bude pravdepodobnosť bezproblémového prijatia rozpočtu o trochu nižšia.

V tomto smere Kamenický poukázal na to, že na jeseň 2027 budú parlamentné voľby a politické strany už začínajú komunikovať svoje požiadavky a predvolebné posolstvá. Spomenul i tohtoročné októbrové komunálne voľby, ktoré podľa neho tiež môžu mať vplyv na prijímanie rozpočtu. Podľa jeho slov s partnermi budú ešte diskutovať o tom, na čo rozpočet má alebo nemá.

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR – Maroš Herc

S predstaviteľmi Hlasu by sa mal stretnúť v najbližších dňoch, s predsedom SNS Andrejom Dankom sa ešte nestretol, no komunikujú spolu. „Nerád by som sa dopracoval k tomu, že budeme pod vianočným stromčekom riešiť rozpočet,” vyjadril sa.

Transakčnú daň označil za nafúknutú, festival vraj zachraňovali

Minister sa viackrát dotkol aj témy transakčnej dane. „Transakčná daň je podľa môjho názoru nafúknutá vec,” vraví Kamenický. Podľa jeho slov je reč o sume zhruba 450 miliónov eur, ak sa ale nájde kompenzácia, je ochotný v záujem prijatia rozpočtu ustúpiť.

Ako ďalej upozornil portál JOJ24, Kamenický sa vyjadril aj k festivalu Rock pod Kameňom. Organizátori pár dní pred začiatkom nečakane fanúšikom oznámili, že z ekonomických dôvodov sa bude musieť presunúť na iný termín. To okamžite vyvolalo vlnu reakcií zo strany kapiel a interpretov, ktorí, pochopiteľne, oznámili, že do Belej nad Cirochou neprídu. Nezmenilo to ani následné video, v ktorom sa hovorilo o “zázraku”, vďaka ktorému napokon festival bude.

Ilustračná foto: TASR – Martin Baumann

V uplynulých dňoch sa event skutočne zorganizoval, no fanúšikovia sa nedočkali ani jednej veľkej hviezdy a finálny line-up tak pozostával iba z niekoľkých kapiel, ktoré boli ochotné prísť. Neskôr sa ukázalo, že realizáciu festivalu podporila slovenská vláda sumou 80-tisíc eur.

Tento fakt sa stretol s vlnou kritiky, nakoľko sa spomínali komplikácie pri predaji vstupeniek, nefunkčná webová stránka či odrieknutie účasti viacerých zahraničných interpretov. Podľa šéfa rezortu financií vláda zachraňovala dlhoročné podujatie.

„Hrozilo, že festival nebude. Potrebovali zachrániť festival, vláda sa rozhodla, že ho zachráni,“ uviedol Kamenický. „Ja som na tom festivale nikdy nebol. Ani neuvažujte o tom, že by ste spájali niečo, že my máme niečo s tým, že my chceme pomôcť tomu festivalu,“ dodal.

V reakcii na dotáciu tiež Kamenický hovoril o festivale Pohoda, ktorý vraj nikto nerieši. „Na jednej strane, ak sa pozriete na festival Pohoda, ktorý dostal zo štátnych financií asi 1,6 milióna v minulosti, tak vtedy je všetko v poriadku,“ povedal.

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