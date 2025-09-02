Dôležitý diaľničný tunel bude zatvorený. Vodiči prechádzajúci diaľnicou D1 sa musia pripraviť na obmedzenia

Foto: TASR - Lukáš Furcoň

Jakub Baláž
TASR
V tuneli okrem servisu technológií prebehnú práce aj na oprave vozovky.

Tento týždeň sa začína jesenná údržba v tuneli Bôrik na diaľnici D1. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že prostredníctvom servisu zaisťujú bezpečný a bezproblémový chod diaľničných tunelov po celom Slovensku. Tohtoročná jesenná údržba začne práve pod Tatrami, pričom v tuneli okrem servisu technológií prebehnú práce aj na oprave vozovky.

Údržba je plánovaná najmä na nočné hodiny, aby len minimálne zasiahla dopravný komfort motoristov v regióne,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Tunel čaká aj obojsmerná uzávera

Jesenná údržba tunela Bôrik sa začne v stredu 3. septembra o 20:00 hod. a potrvá niekoľko nocí. V stredu bude tunel uzatvorený len v smere na Žilinu. Vo štvrtok 4. septembra ráno ho opäť otvoria. Zatvorí sa následne o 20:00 hod. len v smere na Žilinu a uzávera potrvá do piatkového (5. septembra) rána. V piatok o 21:00 hod. sa znova zatvorí ľavá tunelová rúra smer Žilina a o deň neskôr ráno aj smerom na Prešov. Tunel tak bude počas dňa uzatvorený v oboch smeroch až do večerných hodín.

Diaľničiari plánujú jesennú údržbu tunela Bôrik využiť aj na opravu vozovky, konkrétne takzvanej pružnej zálievky. Zároveň prebehne aj kosenie okolo portálov, ktoré nie je možné vykonávať počas živej dopravy. „V neposlednom rade prebehne aj samotná hĺbková kontrola celej technológie. V prípade nevhodných poveternostných podmienok môžu byť práce presunuté do ďalšieho týždňa,“ dodala NDS.

