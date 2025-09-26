Dobré správy pre skupinu seniorov: Do dôchodku budú môcť ísť už v januári, pozrite sa, či sa to týka aj vás

Každý senior, predtým, než odíde do dôchodku, musí splniť niekoľko podmienok, aby na to mal právo. Napríklad, musí získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, pričom nezáleží na tom, kto ho za neho odvádzal. Zároveň však musí splniť dôchodkový vek, inak má nárok len na predčasný dôchodok alebo si musí ešte počkať.
Ako informovala Sociálna poisťovňa na svojom webe, rok 2025 priniesol zmenu, čo sa týka odchodu do dôchodku. Zvyšovanie dôchodkového veku sa opätovne naviazalo na strednú dĺžku života pre tých poistencov, ktorý sa narodili po roku 1967. Staršie ročníky sa naďalej riadia prehľadnou tabuľkou, v ktorej je pevne zakotvené, kedy majú nárok na dôchodok.
Kto bude môcť odísť do dôchodku
Aktuálne známy a platný dôchodkový vek je pre poistencov narodených od rokov 1967 po 1943 a menej. Znižuje sa však za výchovu dieťaťa a to vždy o pol roka, najviac však za tri deti. Aj toto opatrenie je zapísané v tabuľke, a tak si každý senior vie vyrátať, kedy bude môcť odísť do riadnej, ale tiež predčasnej penzie, keďže o tú môže požiadať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.
V januári 2026 dosiahnu dôchodkový vek viacerí seniori. Týka sa to napríklad bezdetných ľudí, ktorí sa narodili v septembri 1962. Na odchod do dôchodku totiž potrebujú mať 63 rokov a 4 mesiace.
Do penzie tiež budú môcť odísť ženy narodené v júli 1963, ktoré vychovali dve deti a ženy s jedným dieťaťom narodené v januári 1963. Výnimočne sa odrátavajú mesiace aj mužom, ktorí vychovali deti. Napríklad, v januári by tak mohli ísť do dôchodku tí muži, ktorí sa narodili v januári 1963 a vychovali jedno dieťa.
Nahlásiť chybu v článku