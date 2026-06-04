Dobré správy: Maďarsko nebude vetovať vstup Ukrajiny do Európskej únie, dospeli k dohode

Ukrajina sa možno zbavila jednej z najväčších prekážok na ceste do Európskej únie. Maďarský premiér Péter Magyar totiž oznámil, že Budapešť a Kyjev dosiahli dohodu o právach maďarskej menšiny na západe Ukrajiny. Práve táto téma bola roky zdrojom napätia medzi oboma krajinami a zároveň argumentom, ktorým Maďarsko brzdilo európske ambície svojho suseda.
O prelomovej dohode informoval portál Politico. Podľa Magyara by mala priniesť rozšírenie jazykových, vzdelávacích, kultúrnych aj politických práv približne 100-tisíc etnickým Maďarom žijúcim v Zakarpatskej oblasti. Ukrajinská strana však zatiaľ oznámenie verejne nepotvrdila.
Roky sporov pre jazykový zákon
Korene problému siahajú niekoľko rokov dozadu. Napätie vyvolala ukrajinská legislatíva, ktorá posilnila postavenie ukrajinčiny ako hlavného vyučovacieho jazyka na školách. Budapešť dlhodobo tvrdila, že nové pravidlá obmedzujú práva maďarskej menšiny.
Péter Magyar pri oznámení dohody nevynechal ani odkaz na svojho predchodcu. Vyhlásil, že za tri týždne dosiahol jeho kabinet to, čo sa vláde Viktora Orbána nepodarilo za celé desaťročie. Práve Orbán patril medzi najostrejších odporcov ukrajinského vstupu do Európskej únie a otázku menšinových práv pravidelne využíval ako argument proti ďalšiemu posunu rokovaní.
Podľa Magyara Kyjev prisľúbil, že dohodnuté opatrenia čoskoro premietne aj do svojej legislatívy.
Maďarsko je pripravené prestať blokovať rokovania
Ak sa tak stane, Budapešť podporí otvorenie prvého negociačného klastra v prístupových rokovaniach Ukrajiny s Európskou úniou. Ide o jeden z najdôležitejších krokov na ceste k členstvu.
Maďarský premiér však zároveň naznačil, že rýchly vstup Ukrajiny do Únie nečaká. Podľa jeho slov by Maďarsko usporiadalo referendum až v prípade, že sa Ukrajine podarí uzavrieť všetkých 33 kapitol prístupových rokovaní, čo môže trvať desať až pätnásť rokov.
Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ani ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí sa k vyhláseniam bezprostredne nevyjadrili.
Európska únia posúva proces ďalej
Oznámenie prichádza v období, keď Európska únia podniká ďalšie konkrétne kroky smerom k otvoreniu prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Veľvyslanci členských štátov v Bruseli v stredu oficiálne spustili proces vedúci k otvoreniu prvého rokovacieho klastra pre obe kandidátske krajiny.
Predsedníctvo Rady EÚ označilo tento krok za významný míľnik na ich európskej ceste. Podľa jeho zástupcov ide zároveň o jasný signál, že Únia naďalej podporuje svoje rozširovanie.
Rozhodnutie privítala aj írska ministerka zahraničných vecí Helen McEntee, podľa ktorej Ukrajina aj Moldavsko preukázali odhodlanie pokračovať v reformách, posilňovať demokraciu a právny štát aj napriek mimoriadne náročným okolnostiam.
Konečné slovo bude mať všetkých 27 členských štátov
Spoločná pozícia Európskej únie by mohla byť formálne schválená už budúci týždeň. Následne by sa 15. júna v Luxemburgu mohli uskutočniť medzivládne konferencie s Ukrajinou a Moldavskom, ktoré by posunuli prístupové rokovania do ďalšej fázy.
Ani to však ešte neznamená definitívny úspech. Každý nový krok v prístupovom procese totiž vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov Európskej únie.
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