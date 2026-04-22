EÚ uvoľní 90 miliárd eur pre Ukrajinu: Krajiny podporili aj 20. balík protiruských sankcií

Členské krajiny Európskej únie sa v stredu dohodli na uvoľnení pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, keďže Maďarsko naznačilo, že je pripravené ukončiť svoju niekoľko mesiacov trvajúcu blokádu, uviedli diplomatické zdroje.
TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA. Po uvoľnení blokovanej finančnej pomoci pre Ukrajinu dali členské štáty Európskej únie zelenú aj 20. balíku sankcií proti Rusku. Slovensko a Maďarsko pritom podporu podmieňovali obnovením dodávok ropy cez ropovod Družba.
Správu budeme aktualizovať.
