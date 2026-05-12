Karin Haydu prehovorila o ponuke snov priamo z Hollywoodu: Pravý dôvod, prečo tomu nedala šancu

V slovenskom šoubiznise sa len zriedka objaví príbeh, ktorý znie takmer ako z filmového scenára – a presne taký moment zažila Karin Haydu. Obľúbená tvár z televíznych obrazoviek a divadelných dosiek sa totiž ocitla v situácii, ktorú by chcel zažiť každý herec.
Málokto vie o tom, že Karin Haydu mohla pôsobiť v Hollywoode. Dostala ponuku od oscarového producenta, čo celej situácii dodáva ešte väčší lesk aj váhu. A hoci by pravdepodobne väčšina umelcov na ňu okamžite kývla hlavou, ona sa rozhodla inak, ako uviedla v rozhovore pre Šarm.
Otvorené dvere do Hollywoodu
Karin Haydu stála tvárou v tvár životnej ponuke, ktorú nakoniec nevyužila. Radšej sa rozhodla ostať na Slovensku a byť nablízku svojim rodičom. “Keď som mala 19 rokov, točila som na Slovensku film, ktorý produkoval Branko Lustig (†87), držiteľ dvoch Oscarov. Jedného dostal za film Schindlerov zoznam. Vtedy mi ponúkol, aby som odišla do Hollywoodu, že mi zabezpečí peknú kariéru, pripraví ma z hereckej stránky, aj z fonetickej, teda hlavne angličtinu,” začala herečka.
Zdá sa však, že nebola na to pripravená. “Lenže ja som ešte študovala na konzervatóriu, bola som zamilovaná a keďže som veľmi rodinne založená, chcela som byť nablízku svojim rodičom a vidieť ich starnúť. Odmietla som teda a neodišla som,” vyšla s pravdou von charizmatická tmavovláska, ktorá si nakoniec zahrala ako komparz vo filme Mierotvorca, kde hral hlavnú rolu George Clooney spolu s Nicole Kidman.
Dokonca sama herecká ikona svetového rázu jej hovorila, aby ponuku zobrala. “S Georgeom a jeho najlepším kamarátom hercom Mattom Adlerom sme sa nejako skamarátili, a keď som im povedala o ponuke od Branka Lustiga, zareagovali: „Choď, tento človek ti vie zaručiť kariéru,“ pokračovala herečka, ktorá sa ocitla prvýkrát v americkej produkcii.
